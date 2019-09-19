Лукашенко защитил учительницу, угрожавшую избить ученика партой
19 сентября 2019 19:46
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— Поехали, устроили разборки, собрали снизу доверху начальников. Описались, что у них, видите ли, в социальных сетях разместили. А описавшись, взяли и наказали этого бедного учителя. Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то, — заявил президент губернатору Гомельской области Геннадию Соловею.
Президент Белоруссии добавил, что нужно наводить порядок в школах, а не рапортовать, что всё хорошо. Потому что бардак начинается с распоясавшихся четвероклассников.
"Комсомольская правда — Беларусь" добавляет, что после рассмотрения конфликта президентом уволенную решением местных властей учительницу восстановили в должности. А видео, которое распространили дети, не отражает всей картины конфликта. Четвероклассник, который вывел учителя, ранее вылил клей на голову девочки. А его родители отмахиваются, когда им делают замечания по поводу их сына.
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