«Лучшим наставником-2019» в направлении «Дуальная система подготовки рабочих кадров» стал токарь ПАО «Кузнецов» Виктор Солдаткин

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— им был признан инженер-технолог, токарь пятого разряда ПАО «Кузнецов»Сотрудники ПАО «Кузнецов» одними из первых в регионе подключились к работе по внедрению практико-ориентированной модели обучения, системы наставничества. Такой подход к подготовке молодых профессионалов в Самарской области применяется с 2015 года.В качестве базовых учебных заведений было выбрано 4 колледжа (ПГК, СаМеК, СКСПО, Технологический колледж им. Н.Д. Кузнецова). С ними заключили договор, определили актуальные и востребованные на предприятии профессии (токарь, фрезеровщик, оператор станков с программным управлением и контролёр станочных и слесарных работ).Студенты колледжей и техникумов региона три дня в неделю посещают лекции и семинары, в оставшееся время перенимают опыт у старших коллег на предприятии. При внедрении практико-ориентированной модели обучения работодатели участвуют в разработке образовательных программ.В настоящий момент по программе дуального образования в ПАО «Кузнецов» проходят обучение 120 студентов.По словам руководителя управления профессионального образования и науки министерства образования и науки Самарской области, лишь в тесном взаимодействии с предприятиями удастся достичь целевых показателей, установленных федеральным проектом «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». В рамках его реализации к 2024 году 25% студентов техникумов и колледжей должны в качестве итоговой аттестации сдать демонстрационный экзамен, а это значит доказать знание предмета не в теории, а на практике. В этом направлении роль дуального обучения велика.«Федеральный проект «Молодые профессионалы» реализуется не столько для образования, сколько для повышения качества профессиональной подготовки будущих специалистов и молодых рабочих. Это один из инструментов решения тех кадровых проблем и потребностей, которые есть сегодня в региональной экономике и промышленности», — отмечает Александр Мочалов.В настоящий момент к дуальной системе подготовки молодых профессионалов подключились 179 предприятий Самарской области, обучение на них проходят порядка 2 500 студентов, производственным опытом с ними делятся 800 наставников, передает пресс-служба облправительства.Фото: kuznetsov-motors.ru