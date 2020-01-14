Лучших журналистов губернии отметили профессиональными наградами

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Конкурс–2019 проходил в формате индивидуального соревнования журналистов и был посвящён важнейшей теме сегодняшнего дня – реализации национальных проектов. Так, в этом году конкурсные работы оценивались в 12-ти тематических номинациях, отражающих освещение реализации основанных «на майском» Указе Главы государства о национальных проектах как приоритетных направлений развития страны.В творческом соревновании 2019 года приняли участие более 160 журналистов и блогеров, в числе участников – представители 57 средств массовой информации, в том числе 60 участников из 30 муниципальных СМИ.Самой популярной по числу поданных заявок стала номинация «Реализация национального проекта «Демография». С нее и стартовало награждение победителей Областного журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области.Приступая к торжественной церемонии награждения победителей, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил всех присутствующих в зале с профессиональным праздником – Днем российской печати, а также с Днем Самарской губернии, который область отметила накануне. «У нас есть намерения на будущий год, когда мы будем отмечать 170 лет со дня образования губернии, провести этот праздник особенно», – сказал Дмитрий Азаров. Глава региона пригласил журналистский цех присоединиться к юбилею образования Самарской губернии, – не только в публикациях и сюжетах, но и на мероприятиях, которые пройдут по всей территории Самарской области.Подводя итоги работы за 2019 год, глава региона отметил, что 2019 год «по жесткому рабочему ритму, по накалу был интересным и напряженным. Нам действительно многое удалось своим трудом достигнуть. Очень важно, что динамику развития региона отмечал и Президент страны Владимир Владимирович Путин, – напомнил участникам церемонии Губернатор. – Вклад в этот успех внёс каждый житель Самарской области – тот, кто трудится, растит детей, заботится о ветеранах, тот, кто своим талантом, своим душевным теплом созидает, делает мир лучше. Очень надеюсь, что набранный темп мы сохраним и увеличим. И это позволит Самарской области возвращать лидерские позиции».Глава региона особо подчеркнул, что возможности опережающего развития у региона появились в том числе благодаря нацпроектам, инициированным Президентом страны. «Это уникальный шанс и возможность приумножить все то, что было сделано до нас, самое главное – создать мощную экономическую и социальную базу, позволяющую развиваться каждому человеку самореализоваться, дает возможность каждому юному гражданину РФ получить должный уровень воспитания, образования и реализовать свои таланты».Дмитрий Азаров отметил, что успехов в реализации нацпроектов можно достичь только благодаря вовлечению максимального количества граждан, проведению грамотной информационной работы, которая покажет людям, что конкретно им могут дать нацпроекты. «Заметные достижения у нас есть во многом благодаря вашему участию. Невозможно – я в этом убежден – достичь целей и результатов нацпроектов, не вовлекая людей в эту работу. И, конечно, большая надежда на вас, ведь именно вы можете поддержать интерес к тому или иному их направлению, – обратился к журналистскому сообществу Дмитрий Азаров. – Не всегда, у нас, чиновников, это получается хорошо. Часто, объясняя людям, для чего тот или иной нацпроект, как в нем поучаствовать, уходим в терминологию, которая не всегда понятна. И здесь СМИ очень многое могут сделать и многое уже сделали в Самарской области. Хочу вас за это искренне поблагодарить».В каждой номинации награды удостоились победители в пяти разделах: «Печатные издания», «Телевидение», «Радио», «Интернет», «Муниципальные средства массовой информации» (полный список победителей см. далее).В ходе торжественной церемонии Губернатор также наградил выдающихся деятелей СМИ региона почетным званием «Заслуженный работник средств массовой информации Самарской области». Высокой награды удостоилась Татьяна Мельникова, более 15 лет возглавляющая «Социальную газету»; Юрий Проничев, директор государственного бюджетного учреждения Самарской области «Телерадиокомпания «Губерния», и главный редактор телерадиокомпании «Губерния» Татьяна Прокопавичене.Особое значение в журналистской среде региона имеет награда от областного Союза журналистов «Золотое перо Губернии». Так, премию профессионального сообщества в номинации «Печатные средства массовой информации» за глубину и яркость в освещении темы «Власть и СМИ» получил Владимир Бабенков, директор «Редакции «Российской газеты» в г. Самаре. Еще одним лауреатом в этой же номинации стала директор журнала «Первый» Алевтина Лукьянова, которая удостоилась награды за профессиональный подход в освещении реализации национальных проектов. В номинации «Электронные средства массовой информации» за профессиональный подход в освещении тем призом наградили Данила Рыбалко, шеф-редактора программы «Вести Самара» ГТРК «Самара».Специальный приз Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова получил блогер Алексей Белоусов – автор роликов в технике «гиперлапс» об уникальной красоте Самарской области.Кроме того, пять человек были награждены премиями Союза журналистов России. Вручая награды, секретарь Союза журналистов России, заслуженный работник культуры, председатель Самарской областной организации Союза журналистов России Ирина Цветкова в номинации «Дебют» отметила Александру Шувалову, ведущую программ службы радиовещания ГТРК «Самара». Премию имени Валерия Иванова «С открытым забралом» получила Анна Соколова, редактор Центра внеучебной деятельности Поволжского государственного университета сервиса за настойчивость в организации и профессиональный подход в освещении благотворительных акций. В номинации «Личность в журналистике» имени Валентины Неверовой за глубину и компетентность отмечен Леонид Ваксин, автор и ведущий программы «О чем говорят», телерадиокомпания «Губерния». Награды в номинации «И мастерство, и откровение» имени Геннадия Шабанова за яркость в освещении жизни региона удостоилась Юлия Галочкина, главный редактор журнала «Самара и Губерния». «За вклад в развитие журналистики Самарской области» памяти Натальи Мануйловой отметили заслуги Елены Гураевской, главного редактора газеты «Жигулевский рабочий».В завершении церемонии губернатор вручил специальный подарок особому гостю – Льву Николаевичу Финикову, сыну фронтового корреспондента-куйбышевца Николая Фёдоровича Финикова, который прошел всю войну в составе 21 Армии. Его уникальный фотоархив вместе с оригинальными подписями автора лёг в основу календаря с дополненной реальностью, изготовленного при поддержке Правительства Самарской области, к 75-летию Великой Победы.Козин Кирилл ЕвгеньевичНазарова Анна СергеевнаПермяков Владимир ИвановичРомашов Сергей МихайловичБеленин Даниил ВячеславовичКочетова Юлия ГеннадьевнаКуцина Марина ВячеславовнаМальков Валерий ИвановичСиняева Алена СергеевнаБорсуков Андрей НиколаевичМаркушина Татьяна КонстантиновнаНовикова Ольга СергеевнаПинчук Наталья АлександровнаСычева Анастасия ПавловнаЦыганкова Вера ГригорьевнаШевцова Юлия ВладимировнаВасина Евгения ИгоревнаКоромыслова Яна ИгоревнаМельникова Любовь ВалентиновнаОвсянникова Камила ДмитриевнаПавловская Ольга ЮрьевнаПетрова Виктория ОлеговнаШелест Ольга ЮрьевнаАитова Ксения ПетровнаБондарева Мария ИвановнаГоловлева Евгения МихайловнаИльдюганова Галина ГригорьевнаСборнова Елена ВладимировнаФедорова Ольга ВалерьевнаЧерепок Антон ВикторовичЕмелина Яна ОлеговнаКорсакова Наталья НиколаевнаНагуманова Анфиса МинсагитовнаРумянцева Инна БорисовнаРяснянская Екатерина НиколаевнаТивикова Вероника ВикторовнаЛысова Кристина СергеевнаМельник Сергей ГеоргиевичПавлов Сергей ЮрьевичШепелев Виктор ЕвгеньевичРамазанова Венера ИзильевнаРубцова Юлия МихайловнаДолинина Дарья АлександровнаКеласьева Светлана ВячеславовнаКоломеец Геннадий КонстантиновичПанченко Инесса ВячеславовнаПортнов Георгий ОлеговичГильманова Наталья АлександровнаДмитричкова Елена АлександровнаИсмаилова Кира РасимовнаЧеренкова Анастасия ДмитриевнаДушин Вячеслав ИгоревичАфанасьева Ольга СергеевнаИвахина Анна АлександровнаСвиридова Наталья ВасильевнаШабалина Ирина Евгеньевна