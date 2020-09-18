Лучших работников молодежной политики определили в Самарской области

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Конкурс на лучшего работника в сфере государственной молодежной политики «Молодежка63» проходил в Самарской области. Победителей каждой из 5 номинации определили на очном этапе. Теперь им предстоит отстаивать честь региона на федеральном уровне.

Второй год подряд в Самарской области выбирают лучшего работника государственной молодежной политики. Конкурс проходит в 5 номинациях: руководители и сотрудники органов по делам молодежи, руководители и сотрудники учреждений молодежной политики и кураторы по работе с молодежью образовательных организаций.

«Интерес к конкурсу растет, все больше специалистов хотят проверить свои компетенции в сфере государственной молодежной политики. Если в прошлом году участие в конкурсе приняли 22 человека, то в этом – 28. Это очень положительная тенденция. Важно, что на конкурсе участники не только защищают свои программы и проекты, но и обмениваются опытом, получают новые знания, идеи.

По результатам нашего регионального конкурса победители будут направлены на Всероссийский конкурс, где определят лучших работников сферы уже в Российской Федерации», - рассказал Сергей Бурцев, заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи.

В этом году в Конкурсе приняли участие 28 человек из 14 городов и районов области. В очный этап вышли 20 конкурсантов. Перед экспертной комиссией они защитили свои авторские проекты и планы своего профессионального развития. Эксперты выбрали победителей в 5 номинациях.

В номинации «Руководитель органа по делам молодежи» победила Ирина Михеева, руководитель управления по делам молодежи департамента образования Администрации городского округа Тольятти.

В номинации «Специалист органа по делам молодежи» победителем стала Александра Исаева, специалист отдела молодежной политики управления культуры и молодежной политики администрации г.о. Кинель.

В номинации «Руководитель учреждения сферы молодежной политики» победу одержал Александр Федосеев, директор муниципального учреждения

г.о. Новокуйбышевск «Дом молодежных организаций».

В номинации «Специалист учреждения сферы молодежной политики» победителями стали сразу 2 человека: Екатерина Россиева, руководитель информационно-аналитического отдела МАУ «Дом молодежных организаций»

г.о. Отрадный и Андрей Новичков, методист муниципального учреждения

г.о. Новокуйбышевск «Дом молодежных организаций».

Победителем номинации «Куратор по работе с молодежью образовательной организации» признали Дениса Орлова, сотрудника Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева.

Теперь победителям регионального конкурса предстоит пройти заочный этап Всероссийского конкурса на лучшего работника сферы Государственной молодежной политики и представить регион в финале, который пройдет в ноябре 2020 года.

Напомним, что в 2019 году победитель регионального конкурса, начальник отдела молодежной политики Администрации г.о. Новокуйбышевск Сергей Апарин, занял 3 место на Всероссийском конкурсе, передает пресс-служба облправительства.