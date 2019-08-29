Лучших молодых работников ПАО «Кузнецов» поощрили поездкой на МАКС-2019

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28 августа группа молодежи ПАО «Кузнецов» побывала на МАКС-2019, который проходит в г. Жуковском в эти дни. Представители «Кузнецова» приняли участие в работе Международного молодежного форума «Будущее авиации и космонавтики за молодой Россией», организованного Министерством науки и высшего образования РФ совместно с Союзом машиностроителей России, ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет», ПАО «ОДК-Сатурн». На форуме можно было услышать доклады победителей научных конференций по инновационным технологиям создания газотурбинных двигателей нового поколения, проблемам повышения надежности авиадвигателестроительной техники. «Кузнецовцы» также ознакомились с экспозицией салона, посмотрелиавиашоу.«Работа с молодежью – одно из важнейших направлений кадровой политики. Эти люди определяют облик завода, и им еще многое предстоит сделать, – считает заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «Кузнецов». – Для сотрудников, особенно для тех, кто только начинает карьерный рост на предприятии, очень важно своими глазами увидеть, как развивается отрасль, где работаешь, постоять рядом с огромными самолетами, которые летают на двигателях, где есть частица и твоего труда. Чувство причастности к созданию великих вещей – одна из ключевых составляющих мотивации».«На МАКС я побывал впервые, за день успел многое: посетить тематические стенды компаний, участвующих в авиасалоне, и посмотреть летную программу, с большим интересом послушал доклады ученых из ведущих авиационных вузов стары — МАИ, КНИТУ, Самарского университета, – поделился впечатлениями специалист ОКБ. – Из всех машин, представленных на МАКСе, самое большое впечатление произвел истребитель Су-57 – самый новый отечественный самолет, совершенный и прекрасный».Инженер-конструктор 3 категориина Международном аэрокосмическом салоне впервые: «Я предпочла обойти максимум стендов и посмотреть всю авиационную технику, представленную в экспозиции. Также получилось захватить часть летной программы, которая меня очень впечатлила. Больше всего поразила атмосфера большого праздника — динамичное, масштабное и очень захватывающее зрелище», передает пресс-служба облправительства.Фото: пресс-служба облправительства