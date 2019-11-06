Лучшие отцы Самарского округа получили награды

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Награждены лучшие отцы Самарского округа:Номинация "Отцовский труд в кровной многодетной семье" -. В семье Куклиных семеро детей. Дмитрий Николаевич прививает детям уважение к старшим, любовь к спорту и родному краю.Номинация "Деятельность мужчины, связанная с воспитанием и обучением детей на общественной основе" -. Многодетный отец, организатор ежегодных благотворительных акции для детей с ментальными нарушениями, а также для детей-сирот из госучреждений.Номинация "Деятельность и поступки, связанные со спасением жизни детей" -Услышав крики упавшего в воду ребенка, Александр Алексеевич, не раздумывая бросился на помощь, спас тонувших в пруду ребенка и женщину, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.