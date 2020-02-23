Лоза призвал участника от России на Евровидении петь на русском языке

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Ранее стало известно, что группа Go_A представит Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2020" с песней "Соловей" на украинском языке, в которой сочетаются электронная музыка и народный вокал."Они молодцы, прислушались к моим словам. Теперь украинцы будут интересны, самобытны, оригинальны, и у них будет шанс поехать, скажем, в европейское турне, потому что они покажут себя с оригинальной стороны. А если наши поедут с английской песней, они опять будут точь-в-точь или один в один, и никому не будут нужны. Нам давно пора так сделать! Потому что тот, кто у нас ездил туда с английскими песнями, они работали на чужую культуру", - заявил Лоза РИА Новости.По его мнению, Россию на "Евровидении" может представлять любой артист, представляющий российскую культуру. "Желательно спросить народ. Как делали раньше? Устраивался конкурс, люди выходили, пели песни и народ решал, кто поедет. Но никого не интересуют народные голосования, сейчас все решает междусобойчик профессионалов. Поэтому надо не ставить перед нашим человеком задачу победить, нам победа ничего не дает. А вот показаться можно, своей красивой песней", - заключил Лоза."Евровидение" в этом году пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право провести это мероприятие благодаря победе Дункана Лоуренса на прошлогоднем конкурсе в Тель-Авиве.