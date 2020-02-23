Лоза призвал участника от России на Евровидении петь на русском языке
23 февраля 2020 21:22
64
Ранее стало известно, что группа Go_A представит Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2020" с песней "Соловей" на украинском языке, в которой сочетаются электронная музыка и народный вокал.
"Они молодцы, прислушались к моим словам. Теперь украинцы будут интересны, самобытны, оригинальны, и у них будет шанс поехать, скажем, в европейское турне, потому что они покажут себя с оригинальной стороны. А если наши поедут с английской песней, они опять будут точь-в-точь или один в один, и никому не будут нужны. Нам давно пора так сделать! Потому что тот, кто у нас ездил туда с английскими песнями, они работали на чужую культуру", - заявил Лоза РИА Новости.
По его мнению, Россию на "Евровидении" может представлять любой артист, представляющий российскую культуру. "Желательно спросить народ. Как делали раньше? Устраивался конкурс, люди выходили, пели песни и народ решал, кто поедет. Но никого не интересуют народные голосования, сейчас все решает междусобойчик профессионалов. Поэтому надо не ставить перед нашим человеком задачу победить, нам победа ничего не дает. А вот показаться можно, своей красивой песней", - заключил Лоза.
"Евровидение" в этом году пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право провести это мероприятие благодаря победе Дункана Лоуренса на прошлогоднем конкурсе в Тель-Авиве.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
23 февраля 2020 21:22
По его мнению, Россию на "Евровидении" может представлять любой артист, представляющий российскую культуру. Социум
63
23 февраля 2020 16:58
В праздничный день выставку посещают самарцы и гости областной столицы. Социум
143
23 февраля 2020 16:49
На мероприятии дан старт патриотической акции «Готов к защите Отечества!», которая проходит на 2 очереди Самарской набережной. Социум
163
Здравоохранение
23 февраля 2020 11:53
Вместе с главой региона больницу посетила также глава Роспотребнадзора Анна Попова. Здравоохранение
190
21 февраля 2020 11:57
Организовано лабораторное обследование всех прибывающих из КНР. Здравоохранение
234
20 февраля 2020 13:43
Более двух тысяч человек умерли, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. Здравоохранение
309
Новости медицины
29 января 2020 16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их. Новости медицины
645
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
449
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15355
Туризм
11 февраля 2020 13:16
Рейсы запустят уже с лета. Туризм
447
7 февраля 2020 10:54
При этом самолет выбрали только 16% опрошенных. Туризм
299
1 февраля 2020 09:53
Стоимость шенгенской визы не изменится для граждан России, а также для путешественников еще из 10 государств. Туризм
810
Образование
22 февраля 2020 12:23
Речь идет об объектах, которые принадлежат образовательным учреждениям. Образование
412
21 февраля 2020 19:03
21 февраля в Доме дружбы народов прошли мероприятия, посвященные Международному Дню родного языка. Образование
445
21 февраля 2020 17:54
На проектирование объекта планируется направить 16,4 миллиона рублей из городского бюджета, проект будет готов уже в этом году. Образование
33
Культура
22 февраля 2020 10:25
Рейтинг составлялся среди городов с населением более 2 млн человек. Культура
402
21 февраля 2020 13:58
В фестивале примут участие лучшие команды Самарской области. Культура
325
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
277
Мир домашних животных
14 февраля 2020 22:56
Приехав к родителям девушки в Сызрань четыре года назад, молодая пара взяла к себе в дом милого маленького котика. Мир домашних животных
94
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
376
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15819
Мода
7 февраля 2020 15:53Женский трикотаж. Модные платья и рубашки
Очень популярным предметом гардероба для многих женщин являются платье и рубашка. Мода
111
29 января 2020 10:26Как выбрать костюм ребенку на выпускной из детского сада?
При подборе детского наряда в детский детсад потребуется придерживаться целым рядом отличительных черт, для того, чтобы торжественный вечер помнился, как... Мода
107
20 января 2020 07:43Серебряные украшения – особенности
Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма. Мода
148
Видео
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
385
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
828
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2788
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1168
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2271
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1721
Фоторепортажи
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
277
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
507
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
580
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1304
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1811
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1837
Мероприятия
24 февраля на стадионе "Самара Арена" пройдет презентация новичков "Крыльев" и турнир по киберфутболу
На площади Славы состоялось торжественное возложение цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей матери-Родине»