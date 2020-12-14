«Ловчий плюс» и «Спин-спорт» – журналистов приглашают в третий пресс-тур проекта «Поехали!»

16 декабря 2020 года состоится третий пресс-тур в рамках реализации туристического проекта для журналистов и блогеров «Поехали! Зимний отдых в Самарской области», организованного департаментом туризма министерства культуры Самарской области.
В этот раз представители средств массовой информации побывают в стрелковом комплексе «Ловчий плюс», в котором участники пресс-тура займутся стендовой стрельбой из спортивного ружья по тарелкам в формате соревнования с награждением и вручением медалей, практической стрельбой из карабина АК-47, а также познакомятся с полным арсеналом стрелкового комплекса.
Далее участники пресс-тура направятся в парк отдыха «Спин-спорт», где гостей ожидает презентация зимней программы и катание на тюбингах (катание на баллонах по специальным желобам, обеспечивающим полную безопасность даже на крутых поворотах).
Также представители средств массовой информации посетят клуб семейного отдыха «Подснежник» – одно из популярных мест для загородного отдыха в Самарской области. Гости осмотрят территорию спортивно-оздоровительного комплекса и познакомятся с предлагаемыми услугами.
Пресс-туры в рамках «Поехали! Зимний отдых в Самарской области» проходят каждую неделю на протяжении всей зимы 2020–2021 годов. Проект направлен на популяризацию внутреннего туризма среди местных жителей и гостей из других регионов России.
За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.
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