«Ловчий плюс» и «Спин-спорт» – журналистов приглашают в третий пресс-тур проекта «Поехали!»

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16 декабря 2020 года состоится третий пресс-тур в рамках реализации туристического проекта для журналистов и блогеров «Поехали! Зимний отдых в Самарской области», организованного департаментом туризма министерства культуры Самарской области.

В этот раз представители средств массовой информации побывают в стрелковом комплексе «Ловчий плюс», в котором участники пресс-тура займутся стендовой стрельбой из спортивного ружья по тарелкам в формате соревнования с награждением и вручением медалей, практической стрельбой из карабина АК-47, а также познакомятся с полным арсеналом стрелкового комплекса.

Далее участники пресс-тура направятся в парк отдыха «Спин-спорт», где гостей ожидает презентация зимней программы и катание на тюбингах (катание на баллонах по специальным желобам, обеспечивающим полную безопасность даже на крутых поворотах).

Также представители средств массовой информации посетят клуб семейного отдыха «Подснежник» – одно из популярных мест для загородного отдыха в Самарской области. Гости осмотрят территорию спортивно-оздоровительного комплекса и познакомятся с предлагаемыми услугами.

Пресс-туры в рамках «Поехали! Зимний отдых в Самарской области» проходят каждую неделю на протяжении всей зимы 2020–2021 годов. Проект направлен на популяризацию внутреннего туризма среди местных жителей и гостей из других регионов России.