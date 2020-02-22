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Новости /  Общество /  Социум  

Lotte Hotel Samara признали лучшим отелем для свадеб в России

22 февраля 2020 20:05
177
21 февраля в Москве состоялась торжественная церемония вручения премии Russian Hospitality Awards 2019.
21 февраля в Москве состоялась торжественная церемония вручения премии Russian Hospitality Awards 2019.

Lotte Hotel Samara претендовал на главную награду в сфере гостеприимства, российский гостиничный «Оскар», и одержал победу в номинации «BEST WEDDING HOTEL» (Лучший отель для свадеб в России).

Третий отель в России, принадлежащий южнокорейской сети LOTTE Hotels & Resorts, и единственный в Поволжье, являясь безусловным лидером отрасли, продолжает подтверждать качество работы, престиж бренда и покорять сердца гостей, передает пресс-служба минкульта СО.


Фото:    пресс-служба минкульта СО
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Комментарии


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