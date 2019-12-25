Лишившуюся руки девочку из Ингушетии выписали из московской больницы

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Ребенка при выписке сопровождали президент НИИ Леонид Рошаль, лечащий врач Павел Мединский и детский омбудсмен Анна Кузнецова.По словам Рошаля, за полгода, которые девочка провела в институте, она стала им родным человеком. «Сейчас это живой человек, обошлись минимальными потерями. Сейчас она социально адаптирована, активна», — заявил он.Благодаря грамотной работе врачей удалось сохранить правый локтевой сустав и восстановить движение кисти и пальцев левой руки. Рошаль отметил, что врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии будут и дальше сопровождать ребенка, так как ему предстоит долгая реабилитация. Медик не исключил повторную операцию и протезирование правой руки.Девочку доставили в больницу ингушского Магаса 4 июля с множественными травмами. Затем ее перевезли в московскую клинику, где были выявлены старые травмы — переломы ребер, травма позвоночника. В итоге врачам пришлось ампутировать часть правой руки — кисть и предплечье, которые омертвели.По подозрению в избиении ребенка была задержана ее тетя, которую обвинили по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего). Известно, что девочка жила у родственников без каких-либо документов об опеке.Фото: pixabay