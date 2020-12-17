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Лишь 8% работников Самарской области получат годовую премию в полном объеме

17 декабря 2020 11:59
157
Лишь 8% работников Самарской области получат годовую премию в полном объеме

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди жителей Самарской области, чтобы узнать, будут ли им выплачивать годовую премию.

Только 8% работников Самарской области сообщили, что годовую премию им выплатят в полном объеме. Доля тех, кто получит полную премию, выше всего в сфере добычи сырья и госсекторе. Еще 4% работников области получат годовую премию частично. Столько же рассказали, что нынче премии не будет, хотя обычно компания ее выплачивает.

«Высокая доля таких ответов наблюдается в сфере туризма, гостинично-ресторанном бизнесе (8%). Стоит отметить, что данная сфера вошла в число профобластей, мгновенно пострадавших от коронакризиса. Восстановительный тренд в данной сфере, конечно, наблюдается, но пока неустойчивый. Так, например, в ноябре объем найма в туристической и гостинично-ресторанной сфере Самарской области на 12% ниже, чем в конце осени прошлого года», - комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.

Чуть больше половины работников Самарской области, а именно 57%, сообщили, что у них на работе в принципе нет годовых премий и этот год ничем не отличается от предыдущих. Остальные пока не знают, каковы планы руководства на этот счет. 

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Прямая речь/Интервью
В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту «Образование», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, завершается возведение первого кор
11 декабря 2020  17:47 
Дмитрий Азаров о строительстве школы на Пятой просеке: «Подбираем ответственные команды и в срок реализуем проекты»
В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту... Экономика региона
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Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
9 декабря 2020  10:32 
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
Как сообщил Леонид Симановский, поддержка Самарской области из федерального бюджета на здравоохранение увеличена в 1,8 раза до 3,1 млрд рублей. Экономика региона
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Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
6 декабря 2020  12:07 
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина состоялась после победы над "Енисеем" (4:0). Спорт в регионе
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Новости Тольятти
16 декабря 2020  11:34
В ближайшее время Тольяттинская филармония представляет
В ближайшее время Тольяттинская филармония представляет
17 декабря  19:00 «ГОЛОСА ЭПОХИ» Музыкальные портреты легендарных артистов XX века. Новости Тольятти
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10 декабря 2020  21:26
Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники. 
В Тольятти планируют создать систему общественного мониторинга воздуха
Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники.  Новости Тольятти
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4 декабря 2020  15:17
Компания создает три вида антисептиков.
Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра
Компания создает три вида антисептиков. Новости Тольятти
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