Лишь 8% работников Самарской области получат годовую премию в полном объеме

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Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди жителей Самарской области, чтобы узнать, будут ли им выплачивать годовую премию.

Только 8% работников Самарской области сообщили, что годовую премию им выплатят в полном объеме. Доля тех, кто получит полную премию, выше всего в сфере добычи сырья и госсекторе. Еще 4% работников области получат годовую премию частично. Столько же рассказали, что нынче премии не будет, хотя обычно компания ее выплачивает.

«Высокая доля таких ответов наблюдается в сфере туризма, гостинично-ресторанном бизнесе (8%). Стоит отметить, что данная сфера вошла в число профобластей, мгновенно пострадавших от коронакризиса. Восстановительный тренд в данной сфере, конечно, наблюдается, но пока неустойчивый. Так, например, в ноябре объем найма в туристической и гостинично-ресторанной сфере Самарской области на 12% ниже, чем в конце осени прошлого года», - комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.

Чуть больше половины работников Самарской области, а именно 57%, сообщили, что у них на работе в принципе нет годовых премий и этот год ничем не отличается от предыдущих. Остальные пока не знают, каковы планы руководства на этот счет.