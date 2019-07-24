Личный адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии с россиянкой
24 июля 2019 17:09
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По просьбе РИА Новости юрист направил агентству официальное заявление о разводе пары, которое сделал для СМИ. Документ отпечатан на бланке сингапурской юридической фирмы Eversheds Harry Elias LLP, совладельцем которой является адвокат.
"Мы являемся адвокатами Его Королевского Высочества султана Мухаммада Пятого, правителя Келантана. Настоящим информируем вас о том, что Его Королевское Высочество необратимо развелся с госпожой Риханой Оксаной Горбатенко 22 июня 2019 года путем троекратного произнесения слова "талак" в соответствии с законами шариата, и шариатский суд султаната Келантан выпустил 1 июля 2019 года соответствующее свидетельство о разводе в соответствии с актом об исламском семейном законодательстве 2002 года", — говорится в документе, подписанном Ко Тиен Хуа.
Кроме того, адвокаты от имени султана попросили уважать его частную жизнь.
В шариатском законодательстве троекратное произнесение при свидетелях слова "талак" ("развод", "разведена") означает необратимый развод.
Сообщение о разводе пары, вступившей в брак в конце прошлого года, сначала появилось в малайзийских СМИ со ссылкой на решение шариатского суда Сингапура, но суд опроверг эту информацию в заявлении, направленном на запрос РИА Новости. Как следует из заявления адвоката, развод зарегистрировали не в Сингапуре, а в шариатском суде малайзийского штата Келантан.
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