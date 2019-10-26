Личные обстоятельства или дедовщина — первые версии бойни в Забайкалье
26 октября 2019 20:25
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В Забайкальском крае 20-летний солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял из табельного автомата своих сослуживцев. Семеро убиты на месте, один скончался по пути в больницу, ещё двое находятся в тяжёлом состоянии. Всё произошло во время смены караула в войсковой части № 54160, которая находится в закрытом посёлке Горный. Первым Рамиль застрелил капитана Евсеева. Сразу насмерть. Потом начал палить по остальным. Прицельно в живот, голову, чтоб наверняка. Перепуганные сослуживцы пытались спастись и падали на пол, уворачиваясь от пуль. Но Рамиль не оставил им шанса, хладнокровно расстреляв всех лежачих. Чудо, что кто-то выжил. Это рядовые Графов (2000 г.р.) и Шпак (1998 г.р.). Сейчас они на операционном столе в военном госпитале. Ранее Лайф опубликовал полный список убитых. Обращает на себя внимание, что все жертвы, кроме капитана Евсеева (1989 г.р.) и старлея Пьянова (1990 г.р.), были рядовыми в возрасте до 21 года. И двое из погибших дембельнулись и собирались в этот же день домой, но Рамиль не дал им уехать.
Дорогой ценой, не сразу, но всё же сослуживцы смогли скрутить и обезвредить слетевшего с катушек Шамсутдинова. Его уже допрашивают военные следователи. Ещё одна странная и говорящая деталь — Рамиль сразу же заявил, что не жалеет о случившемся.
Что привело к трагедии. Версии
— Действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы, — заявили в Министерстве обороны.
Заявление военного ведомства, мягко говоря, возмутило общественность. В соцсетях, паблике Комитета солдатских матерей, на военных форумах — везде люди уверены, трагедия — результат дедовщины. Информации пока крупицы, определённого вывода сделать нельзя.
Вот что говорит Салим, отец Рамиля и сам бывший военный:
— Рамиль не был подавленным, ни на что не жаловался. Хотел после срочной службы идти служить по контракту. Просил меня выслать необходимые документы. Но ещё был странный случай. У сына якобы сломался телефон, он попросил денег. Прислать их нужно было не на его карту, а на счёт в Сбербанке некоего Николая Тошванова.
Очевидно, что следствие должно допросить Тошванова. Его показания могут изменить официальную версию Минобороны.
Бывшая девушка Рамиля Шамсутдинова не может поверить, что он способен на такое:
— Он очень добрый был, понимающий, всегда с трепетом ко мне относился. Друзей всегда вокруг него много было, — вспоминает она.
Уверена в дедовщине местная правозащитница и юрист Анастасия Коптеева, перечисляя у себя в соцсетях неоднократные случаи дедовщины, которые приводили к самоубийствам солдат:
— По моей информации, стрелок в Горном перед трагедией сказал, что его все "замотали". Но он не полез тихонько в петлю. Стрелок в Горном просто убил разом своих обидчиков. И на это у него были, видимо, личные причины.
Версия дедовщины звучит всё смелее и громче. Версию Минобороны народ просто не воспринимает всерьёз. Лайф покопался в архивах и нашёл ещё два скандала в соседних частях.
Подозрительно похоже...
В 2016 году возбуждали уголовное дело против капитана Гайсина А.А., который дважды избил рядового Александра Ш. Подтверждённые неуставные отношения зафиксированы в том же Горном посёлке, но в соседней военной части.
А в марте 2019 г. в соцсетях разлетелось обращение анонимных срочников о дедовщине на забайкальском военном полигоне Цугол:
"Пишут солдаты-срочники с полигона Цугол. Тут творится настоящий ад. Пьяные офицеры-летёхи с училища и другие молодые офицеры жестоко бьют нас, заставляют отжиматься, стоять на голове, бьют по почкам бутылками с водой, чтобы не было синяков. Заставляют звонить домой и говорить, что всё хорошо, вымогают деньги на алкашку и наркоту, угрожают изнасиловать и утопить в реке Онон. У нас уже столько попыток суицидов! Спасите нас, пожалуйста! Мы уже на грани. Если не прекратят нас убивать, возьмём автоматы и расстреляем их всех. Не хотим брать грех на душу, но придётся. Спасите нас или услышите в новостях".
Штаб Восточного военного округа провёл проверку и заявил, что никаких неуставных отношений не нашёл. Стоит отметить, что полигон Цугол находится примерно в трёхстах километрах от места последней трагедии. Учитывая масштабы Забайкальского края, не такое уж дальнее расстояние.
Тем временем военная прокуратура начала проверку. В Забайкальский край вылетел заместитель военного прокурора ракетных войск стратегического назначения с группой наиболее опытных работников аппарата военной прокуратуры РВСН. Также на место происшествия готовятся вылететь активисты Комитета солдатских матерей России.
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Комментарии
Социум
26 октября 2019 20:25
В Забайкальском крае 20-летний солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял из табельного автомата своих сослуживцев. Социум
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