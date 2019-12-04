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Новости /  Общество /  Социум  

Лесопарк 60-летия Советской власти обезопасили

4 декабря 2019 15:22
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Депутаты комитета по строительству Самарской гордумы рассмотрели изменения в генплан Самары, касающиеся перевода территории лесопарка в зону рекреации.
Вчера, 3 декабря, депутаты комитета по строительству Самарской городской Думы рассмотрели изменения в генплан Самары, касающиеся перевода территории лесопарка им. 60-летия Советской власти в зону рекреации. Глава департамента градостроительства города Сергей Шанов заверил, что подобное решение сделает невозможной застройку парка, но позволит проводить там работы по благоустройству, передает «СО» ОНЛАЙН.

Депутаты планируют еще раз обсудить и утвердить изменения на заседании Думы в четверг, 5 декабря. «Затем инициативная группа жителей сможет выйти к властям с инициативой внести правки в Правила застройки и землепользования Самары. Они будут внесены после рассмотрения специальной комиссией», — сообщается на сайте гордумы.

Лесопарк имени 60-летия Советской власти считается одной из крупнейших зеленых зон внутри Самары. Массив расположен в границах Московского шоссе, улиц Ташкентской, Стара-Загоры и Алма-атинской и занимает более 133 га. Территорию открыли для жителей в 1977 году, но полноценно оформить ее как лесопарк и защитить таким образом от перспективы застройки власти долгое время не могли. 


Фото:   «СО» ОНЛАЙН
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Комментарии



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