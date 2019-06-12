Лекарства, которые необходимо взять в отпуск. Что положить в аптечку

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, содержащие алюминия фосфат и карбонат магнияИз популярных это Фосфалюгель — около 160 рублей за пачку. И Гастал или Ренни — примерно 150 рублей за пачкуОн пригодится при отравлениях. Упаковка, в которой 50 таблеток, стоит 30 рублейДротаверин, 40 рублей. Но-шпа подороже, 140 рублей. Из анальгетиков—Аспирин, от 100 рублей, Кетанол—53 рубляИз жаропонижающих популярен Терафлю — около 300 рублей. Сосудосуживающие средства — любой спрей от насморка — от 100 рублейПерекись водорода — 10 руб. Йод — 15 руб. Хлоргексидин — 13 руб. Бинт — 30 руб. Вата — 50 руб. Жгут — 30 руб. Пластырь — 100 рубЭкстракт пустырника — от 70 рублей за упаковку. Экстракт валерианы — от 25 рублейВ вашей аптечке уместится 15–17 различных препаратов и средств. Вы уложитесь в 1000–1300 рублей за весь комплект