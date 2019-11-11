Кузнецова рассказала о состоянии мальчика после падения из окна в Москве

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Трагедия произошла в понедельник утром в Бабушкинском районе, в доме 6 по улице Чичерина. Женщину и ее маленькую дочь нашли мертвыми под окнами их квартиры на девятом этаже. Недалеко обнаружили и мальчика, на вид шестилетнего, сейчас за его жизнь борются врачи. Если исходить из характера травм, они упали с большой высоты. По данным СК, смерть женщины не носит криминального характера, при осмотре в ее квартире найдена предсмертная записка."Это все страшная ситуация. С утра я изучала, мы связывались с Минздравом, спрашивали о состоянии ребенка, уточнили возраст: ему четыре года, он в стабильно тяжелом состоянии, будем верить в лучшее, надеяться", - сказала Кузнецова журналистам в понедельник.Кузнецова добавила, что одной из причин подобных происшествий можно считать отсутствие какой-либо поддержки от близких или же со стороны общественных организаций."Порой человек не имеет контакта, по которому мог бы получить просто совет. Не приезд скорой помощи, не приезд МЧС, пожарных, полиции, а просто совет по телефону: "как жить, как быть, как справиться с трудной ситуацией". И не находя такого советчика среди близких людей, среди родных людей, подруг, естественно, он должен обратиться куда-то", - сказала омбудсмен.Так, уполномоченный выразила уверенность, что в Москве существует множество организаций из числа психологических служб, однако наибольшая проблема связана с недостаточной информированностью о них."Каждый житель должен быть проинформирован о том, куда он может позвонить в кризисной ситуации, в кризисном случае, кто может его услышать. И здесь, конечно, кто знает сколько звонков, сколько жизней могли бы спасти такие звонки", - заключила Кузнецова.Фото: ТАСС