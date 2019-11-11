Кузнецова рассказала о состоянии мальчика после падения из окна в Москве
11 ноября 2019 22:57
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Трагедия произошла в понедельник утром в Бабушкинском районе, в доме 6 по улице Чичерина. Женщину и ее маленькую дочь нашли мертвыми под окнами их квартиры на девятом этаже. Недалеко обнаружили и мальчика, на вид шестилетнего, сейчас за его жизнь борются врачи. Если исходить из характера травм, они упали с большой высоты. По данным СК, смерть женщины не носит криминального характера, при осмотре в ее квартире найдена предсмертная записка.
"Это все страшная ситуация. С утра я изучала, мы связывались с Минздравом, спрашивали о состоянии ребенка, уточнили возраст: ему четыре года, он в стабильно тяжелом состоянии, будем верить в лучшее, надеяться", - сказала Кузнецова журналистам в понедельник.
Кузнецова добавила, что одной из причин подобных происшествий можно считать отсутствие какой-либо поддержки от близких или же со стороны общественных организаций.
"Порой человек не имеет контакта, по которому мог бы получить просто совет. Не приезд скорой помощи, не приезд МЧС, пожарных, полиции, а просто совет по телефону: "как жить, как быть, как справиться с трудной ситуацией". И не находя такого советчика среди близких людей, среди родных людей, подруг, естественно, он должен обратиться куда-то", - сказала омбудсмен.
Так, уполномоченный выразила уверенность, что в Москве существует множество организаций из числа психологических служб, однако наибольшая проблема связана с недостаточной информированностью о них.
"Каждый житель должен быть проинформирован о том, куда он может позвонить в кризисной ситуации, в кризисном случае, кто может его услышать. И здесь, конечно, кто знает сколько звонков, сколько жизней могли бы спасти такие звонки", - заключила Кузнецова.
Фото: ТАСС
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