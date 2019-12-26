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Новости /  Общество /  Социум  

Курсант задержал в московском метро ударившую ножом пассажирку женщину

26 декабря 2019 14:42
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Молодой человек бросился за злоумышленницей и задержал ее. Пострадавшая женщина обратилась за медицинской помощью в одну из столичных больниц.
В Москве курсант Московского университета МВД задержал в метро женщину, которая ударила ножом другую пассажирку. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД, передает РБК.

Инцидент произошел на станции метро «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии метрополитена. Курсант Евгений Волков увидел в вагоне поезда, как неизвестная нанесла удар ножом и попыталась скрыться.

Молодой человек бросился за злоумышленницей и задержал ее. Пострадавшая женщина обратилась за медицинской помощью в одну из столичных больниц.

На опубликованном пресс-службой полиции видео запечатлено, как мужчина в полицейской форме бежит по платформе станции за женщиной. На следующих кадрах виден момент задержания: женщина лежит на полу.

Дознаватели возбудили по факту нападения уголовное дело по пп. «а и «в» ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса (хулиганство с применением оружия). Мотивы преступления устанавливаются.


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Комментарии


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