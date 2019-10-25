Культуру в массы: обучение волонтеров стартует в Самаре

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Проведение обучения волонтеров культуры стало для города необходимостью. Большое количество культурно-массовых мероприятий, прошедших на территории города в этом году, показало неподдельный интерес молодых ребят участвовать в культурной жизни города. За 2019 год добровольцы Центра волонтеров культуры на базе Самарского Дома молодежи оказали помощь в проведении более 30 мероприятий, среди которых: Всероссийская акция «Ночь музеев», Всероссийский театральный марафон и фестиваль классической музыки «Седьмая симфония», а также приняли участие в работе международного волонтерского кампуса «Иверский монастырь».Новыми членами Центра и участниками образовательной программы станут школьники, студенты и граждане, желающие развиваться в сфере добровольчества, в возрасте от 14 до 30 лет. На протяжении месяца добровольцев ждут мастер-классы и лекции по ораторскому и актерскому мастерству, занятия по восстановлению объектов культурного наследия, больничная клоунада и занятия с гидом-экскурсоводом. В каждом направлении участников ждет не только теория, но и отработка полученных навыков на практике.Татьяна Захарова, региональный координатор общественного движения «Волонтеры культуры» Самарской области:«В рамках национального проекта «Культура» разработана программа «Волонтеры культуры», которая направлена на обеспечение поддержки добровольческих движений. Для самарских ребят мы подготовили большой образовательный блок и полезную программу. Все компетенции, которые получат ребята, очень важны не только в профессиональной сфере, но и в повседневной жизни. Волонтеры познакомятся с творческими объединениями, деятелями культуры, узнают об истории нашего города, пройдут практические занятия, которые, я уверена, оставят яркие впечатления».Добровольцев, которые успешно пройдут обучение, наградят благодарственными письмами, а также билетами в музей и выставочные центры Самары, передает пресс-служба СДМ.Фото: пресс-служба СДМ