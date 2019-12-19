«Культурное сердце России 2019»: гала-концерт в молодежном концертно-театральном комплексе «Дирижабль»

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22 декабря в 2019 года в 15.00 в молодежном концертно-театральном комплексе «Дирижабль» Самарского государственного института культуры (ул. Куйбышева, 104) состоится концертная программа, «Культурное сердце России», завершающая сезон 2019 года. В «Дирижабле» соберутся самые яркие представители молодежной культуры – танцоры и музыканты, представляющие народное искусство, джаз, хип-хоп, экспериментальную хореографию, барабанное шоу, игру на этнических инструментах и многое другое.В 2019 году по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова проводятся мероприятия в рамках общественного проекта «Культурное сердце России». Впервые в этом году жители сами формировали культурную программу на летний период. Благодаря проекту у молодых артистов Самарской области появилась возможность выступать перед широкой публикой, а у жителей региона познакомиться с новыми коллективами и значительно разнообразить свой культурный досуг.Учитывая высокую социальную значимость проекта «Культурное сердце России» и многочисленные инициативы творческой молодёжи по продолжению проекта было принято решение о продолжений мероприятий проекта в концертно-театральном комплексе «Дирижабль». На современной, прекрасно оборудованной площадке с середины ноября выступают творческие коллективы и исполнители в различных жанрах искусства. Все концерты проходят с аншлагом.Общественный проект «Культурное сердце России», объединивший музыкантов, танцоров, артистов и зрителей стал важным шагом в формировании культурного имиджа Самары.Вход гала-концерт «Культурное сердце России 2019» свободный, передает пресс-служба горадминистрации.