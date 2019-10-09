Куйбышевская железная дорога отметила 145-летний юбилей
9 октября 2019 20:35
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Куйбышевская железная дорога объединяет территорию семи областей – Самарской, Рязанской, Пензенской, Тамбовской, Ульяновской, Оренбургской и Челябинской, а также трех республик страны – Мордовии, Татарстана, Башкортостана. Магистраль занимает стратегическое положение, прокладывая важнейший транспортный коридор между центральной частью России, Уралом и Западной Сибирью. Общая протяженность путей составляет более 11,5 тысяч километров.
«Славный трудовой коллектив Куйбышевской дороги, который поддерживает традиции РЖД и вместе с тем устремлен в будущее, находится на передовых позициях по внедрению современных технологий в управлении движением, в управлении персоналом», – отметил губернатор.
Куйбышевская железная дорога, отметил руководитель области, активными темпами улучшает свои экономические показатели работы. За 8 месяцев текущего года только в Самарском регионе погрузка составила более 13,9 млн тонн грузов – нефти и нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, химикатов и соды. За это же время с полигона КбшЖД в пригородном сообщении отправлено 5,7 миллионов пассажиров. Количество людей, воспользовавшихся услугами железной дороги, в этом году стало больше и побило рекорд по пассажиропотоку во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу. «Эти показатели являются индикаторами роста экономической активности и промышленного производства на территории области», – подчеркнул Дмитрий Азаров.
Особые словам благодарности глава региона адресовал генеральному директору – председателю правления ОАО «РЖД» Олегу Белозерову за тесное сотрудничество по развитию пассажирского и грузового сообщения, повышению безопасности движения и поддержке социальных инициатив. Дмитрий Азаров подчеркнул: между регионом и транспортной компанией сложились давние «взаимовыгодные, товарищеские отношения». «Компания является надежным социальным и экономическим партнером Самарской области», – сказал губернатор. Буквально на прошлой неделе было подписано соглашение о строительстве железнодорожной ветки до особой экономической зоны «Тольятти». Реализация этого проекта даст новый импульс развития не только Автограду, но и всей губернии.
Кроме того, руководством компании поддержан еще один масштабный и крайне необходимый проект для самой крупной нестоличной Самарско-Тольятинской агломерации – по созданию скоростного сообщения по маршруту «Новокуйбышевск-Самара-Курумоч-Тольятти».
«Совместные усилия, которые предпринимаются для комфортной работы с промышленными предприятиями, для удобства и безопасности пассажиров, приносят свои плоды», – сказал губернатор. Руководитель области пожелал железнодорожникам дальнейших успехов и призвал сотрудников начать подготовку к следующему юбилею компании. «Экономика многих муниципалитетов региона зависит от работы подразделений Куйбышевской железной дороги, – отметил Дмитрий Азаров. – Предлагаю создать 5-летнюю программу по модернизации существующей инфраструктуры, поддержке профильных образовательных учреждений».
По традиции знаменательное событие не обошлось без наград. Почетным знаком Трудовой Славы был награжден осмотрщик-ремонтник вагонов депо «Кинель» Юрий Кузаев. В большой коллектив Куйбышевской магистрали он влился в тяжелые 90-е годы, когда «железка» была единственным островком стабильности в его любимом городе Похвистнево. «С тех пор я ни разу не пожалел о том, что стал железнодорожником, – говорит мужчина. – Мы досматриваем вагоны. От того, насколько ответственно выполняется эта работа, зависит безопасность пассажиров и сохранность грузов». Наличие дефекта Юрий Кузаев определяет по стуку колес. «Я очень горжусь тем, что работаю в замечательном коллективе с 145-летней историей», – говорит железнодорожник.
Знак «За заслуги в наставничестве» получил наладчик Октябрьской дистанции пути Куйбышевской дирекции инфраструктуры Алексей Уткин. За вклад в развитие отрасли звания «Заслуженный работник транспортного комплекса Самарской области» удостоен поездной диспетчер Мария Степанова. Еще шестеро сотрудников КбшЖД были награждены почетными грамотами и благодарностями главы региона.
Молодой сотрудник регионального центра связи Александр Коростелев работает всего пять лет, но уже удостоился грамоты начальника Куйбышевской дороги – за проявленное мужество. Парень спас тонущего ребенка и его маму из водоема, передает пресс-служба облправительства.
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