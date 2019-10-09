Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 9 октября, 23:40
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 09/10:
USD 65.1
0.23
EUR 71.45
0.21
Новости /  Общество /  Социум  

Куйбышевская железная дорога отметила 145-летний юбилей

9 октября 2019 20:35
109
На торжественное мероприятие, которое прошло в Самарской филармонии, собрались машинисты, диспетчеры, механики, проводники и сотрудники ремонтных подразделений.
В среду, 9 октября, сотрудники и ветераны одной из старейших магистралей России – Куйбышевской железной дороги – отметили 145 лет со дня образования филиала. На торжественное мероприятие, которое прошло в Самарской филармонии, собрались машинисты, диспетчеры, механики, проводники и сотрудники ремонтных подразделений. С юбилеем компании железнодорожников поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Куйбышевская железная дорога объединяет территорию семи областей – Самарской, Рязанской, Пензенской, Тамбовской, Ульяновской, Оренбургской и Челябинской, а также трех республик страны – Мордовии, Татарстана, Башкортостана. Магистраль занимает стратегическое положение, прокладывая важнейший транспортный коридор между центральной частью России, Уралом и Западной Сибирью. Общая протяженность путей составляет более 11,5 тысяч километров.

«Славный трудовой коллектив Куйбышевской дороги, который поддерживает традиции РЖД и вместе с тем устремлен в будущее, находится на передовых позициях по внедрению современных технологий в управлении движением, в управлении персоналом», – отметил губернатор.

Куйбышевская железная дорога, отметил руководитель области, активными темпами улучшает свои экономические показатели работы. За 8 месяцев текущего года только в Самарском регионе погрузка составила более 13,9 млн тонн грузов – нефти и нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, химикатов и соды. За это же время с полигона КбшЖД в пригородном сообщении отправлено 5,7 миллионов пассажиров. Количество людей, воспользовавшихся услугами железной дороги, в этом году стало больше и побило рекорд по пассажиропотоку во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу. «Эти показатели являются индикаторами роста экономической активности и промышленного производства на территории области», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Особые словам благодарности глава региона адресовал генеральному директору – председателю правления ОАО «РЖД» Олегу Белозерову за тесное сотрудничество по развитию пассажирского и грузового сообщения, повышению безопасности движения и поддержке социальных инициатив. Дмитрий Азаров подчеркнул: между регионом и транспортной компанией сложились давние «взаимовыгодные, товарищеские отношения». «Компания является надежным социальным и экономическим партнером Самарской области», – сказал губернатор. Буквально на прошлой неделе было подписано соглашение о строительстве железнодорожной ветки до особой экономической зоны «Тольятти». Реализация этого проекта даст новый импульс развития не только Автограду, но и всей губернии.

Кроме того, руководством компании поддержан еще один масштабный и крайне необходимый проект для самой крупной нестоличной Самарско-Тольятинской агломерации – по созданию скоростного сообщения по маршруту «Новокуйбышевск-Самара-Курумоч-Тольятти».

«Совместные усилия, которые предпринимаются для комфортной работы с промышленными предприятиями, для удобства и безопасности пассажиров, приносят свои плоды», – сказал губернатор. Руководитель области пожелал железнодорожникам дальнейших успехов и призвал сотрудников начать подготовку к следующему юбилею компании. «Экономика многих муниципалитетов региона зависит от работы подразделений Куйбышевской железной дороги, – отметил Дмитрий Азаров. – Предлагаю создать 5-летнюю программу по модернизации существующей инфраструктуры, поддержке профильных образовательных учреждений».

По традиции знаменательное событие не обошлось без наград. Почетным знаком Трудовой Славы был награжден осмотрщик-ремонтник вагонов депо «Кинель» Юрий Кузаев. В большой коллектив Куйбышевской магистрали он влился в тяжелые 90-е годы, когда «железка» была единственным островком стабильности в его любимом городе Похвистнево. «С тех пор я ни разу не пожалел о том, что стал железнодорожником, – говорит мужчина. – Мы досматриваем вагоны. От того, насколько ответственно выполняется эта работа, зависит безопасность пассажиров и сохранность грузов». Наличие дефекта Юрий Кузаев определяет по стуку колес. «Я очень горжусь тем, что работаю в замечательном коллективе с 145-летней историей», – говорит железнодорожник.

Знак «За заслуги в наставничестве» получил наладчик Октябрьской дистанции пути Куйбышевской дирекции инфраструктуры Алексей Уткин. За вклад в развитие отрасли звания «Заслуженный работник транспортного комплекса Самарской области» удостоен поездной диспетчер Мария Степанова. Еще шестеро сотрудников КбшЖД были награждены почетными грамотами и благодарностями главы региона.

Молодой сотрудник регионального центра связи Александр Коростелев работает всего пять лет, но уже удостоился грамоты начальника Куйбышевской дороги – за проявленное мужество. Парень спас тонущего ребенка и его маму из водоема, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
9 октября 2019  20:35
На торжественное мероприятие, которое прошло в Самарской филармонии, собрались машинисты, диспетчеры, механики, проводники и сотрудники ремонтных подразделений.
Куйбышевская железная дорога отметила 145-летний юбилей
На торжественное мероприятие, которое прошло в Самарской филармонии, собрались машинисты, диспетчеры, механики, проводники и сотрудники ремонтных... Социум
105
9 октября 2019  20:23
Используемая приманка безопасна для людей и домашних животных.
В Самаре ведется обработка общественных территорий от мышевидных грызунов
Используемая приманка безопасна для людей и домашних животных.   Социум
107
9 октября 2019  19:57
С 23:00 11 октября до 05:00 14 октября.
Временно меняется схема движения трамваев №№ 25, 24 и 22 в связи с устройством поворота трамвайной линии
С 23:00 11 октября до 05:00 14 октября. Социум
366
Весь список

Здравоохранение
9 октября 2019  16:22
Стоматологическая клиника White Dental Clinic в Самаре
Стоматологическая клиника White Dental Clinic в Самаре
 Клиника работает в Самаре и предлагает высококачественные услуги. Она оснащена современным стоматологическим оборудованием, в ней используют инновационные... Здравоохранение
27
9 октября 2019  15:49
Для приёма посетителей в новом отделении оборудована «открытая» регистратура, для удобства ожидания гражданами осмотра врачом-психиатром работает система видеоповещения.
Для пациентов диспансерного отделения Самарской областной психиатрической больницы созданы новые условия
Для приёма посетителей в новом отделении оборудована «открытая» регистратура, для удобства ожидания гражданами осмотра врачом-психиатром работает... Здравоохранение
174
8 октября 2019  20:12
Также Михаил Ратманов посетил поликлинику, где ознакомился с работой передвижного рентген аппарата, которого ранее в учреждении не было.
Поликлиника села Рождествено пополнилась новым автомобилем повышенной проходимости
Также Михаил Ратманов посетил поликлинику, где ознакомился с работой передвижного рентген аппарата, которого ранее в учреждении не было.  Здравоохранение
314
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14523
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14449
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14470
Весь список
Туризм
9 октября 2019  13:08
Свадьба на Бали - это здорово!
Свадьба на Бали - это здорово!
 Бали является настоящей жемчужиной Индонезии, остров окутан теплыми водами Индийского океана, имеет богатую тропическую природу и все возможности для... Туризм
28
8 октября 2019  13:28
Из Самары полетит новый чартер в Стамбул
Из Самары полетит новый чартер в Стамбул
Планируется, что рейсы будут происходить дважды в неделю. Туризм
517
7 октября 2019  18:42
Квартиры в новостройках – предложения в Севастополе
 Для тех, кто решил купить квартиру, стоит выбор между вторичным жильем либо квартирами в новостройках. Туризм
38
Весь список
Образование
9 октября 2019  15:55
Впервые в этом году в рамках областной акции для учащихся 6-11 классов будет открыта 31 площадка для проведения профессиональных практикумов проекта «Билет в будущее».
Школьники региона примут участие в областной Неделе труда и профориентации «Семь шагов к профессии»
Впервые в этом году в рамках областной акции для учащихся 6-11 классов будет открыта 31 площадка для проведения профессиональных практикумов проекта «Билет в... Образование
166
9 октября 2019  10:47
Восемь обучающихся СамГТУ стали победителями конкурса на получение стипендий правительства РФ
Восемь обучающихся СамГТУ стали победителями конкурса на получение стипендий правительства РФ
Стипендии они получат за достижения в учебной и научной деятельности. Образование
189
7 октября 2019  13:57
В Тольятти проведут экономический диктант
В Тольятти проведут экономический диктант
В этом году озвученная тематика: "Сильная экономика - процветающая Россия". Образование
338
Весь список

Культура
9 октября 2019  16:01
На выставке представлены работы как вчерашних студентов, так и народных художников, академиков.
В Центральной библиотеке Сызрани открылась Всероссийская художественная выставка «Скульптура малых форм и гобелен»
На выставке представлены работы как вчерашних студентов, так и народных художников, академиков.   Культура
177
9 октября 2019  15:20
Кульминацией Фестиваля станет грандиозный театрализованный финал для широкой публики, с участием видных деятелей искусства и индустрии моды.
9-13 октября в Самаре состоится ХIX Фестиваль моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева»
Кульминацией Фестиваля станет грандиозный театрализованный финал для широкой публики, с участием видных деятелей искусства и индустрии моды.  Культура
199
8 октября 2019  19:03
«Фестиваль «Рожденные в сердце России» стал составной частью национального проекта «Культура», в рамках которого особое внимание уделяется развитию культуры в малых городах и сельских поселениях.
В Самарской области стартовал VI Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России»
«Фестиваль «Рожденные в сердце России» стал составной частью национального проекта «Культура», в рамках которого особое внимание уделяется... Культура
316
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15206
Весь список
Мода
25 сентября 2019  11:26
Феномен корейской косметики
Феномен корейской косметики
 Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
115
10 сентября 2019  23:48
Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
 Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека.  Мода
199
4 сентября 2019  19:18
Как продать кожаные и меховые изделия
 Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени.  Мода
188
Весь список


Видео
9 октября 2019  12:32
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать с городскую систему канализации
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать в городскую систему канализации
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик.  
ЖКХ
438
3 октября 2019  09:14
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
   Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
445
1 октября 2019  11:37
Сбербанк принял участие в Цифровой прокачке Самарской области
Сбербанк принял участие в «Цифровой прокачке» Самарской области
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
372
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
562
17 сентября 2019  10:59
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря.
В стране
600
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
771
Весь список

Фоторепортажи
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
858
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1374
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
984
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1237
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1414
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
868
Весь список

Мероприятия
Куйбышевская железная дорога отметила 145-летний юбилей
В Центральной библиотеке Сызрани открылась Всероссийская художественная выставка «Скульптура малых форм и гобелен»
Школьники региона примут участие в областной Неделе труда и профориентации «Семь шагов к профессии»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные