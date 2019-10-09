Куйбышевская железная дорога отметила 145-летний юбилей

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В среду,, сотрудники и ветераны одной из старейших магистралей России – Куйбышевской железной дороги – отметили 145 лет со дня образования филиала. На торжественное мероприятие, которое прошло в Самарской филармонии, собрались машинисты, диспетчеры, механики, проводники и сотрудники ремонтных подразделений. С юбилеем компании железнодорожников поздравил губернатор Самарской областиКуйбышевская железная дорога объединяет территорию семи областей – Самарской, Рязанской, Пензенской, Тамбовской, Ульяновской, Оренбургской и Челябинской, а также трех республик страны – Мордовии, Татарстана, Башкортостана. Магистраль занимает стратегическое положение, прокладывая важнейший транспортный коридор между центральной частью России, Уралом и Западной Сибирью. Общая протяженность путей составляет более 11,5 тысяч километров.«Славный трудовой коллектив Куйбышевской дороги, который поддерживает традиции РЖД и вместе с тем устремлен в будущее, находится на передовых позициях по внедрению современных технологий в управлении движением, в управлении персоналом», – отметил губернатор.Куйбышевская железная дорога, отметил руководитель области, активными темпами улучшает свои экономические показатели работы. За 8 месяцев текущего года только в Самарском регионе погрузка составила более 13,9 млн тонн грузов – нефти и нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, химикатов и соды. За это же время с полигона КбшЖД в пригородном сообщении отправлено 5,7 миллионов пассажиров. Количество людей, воспользовавшихся услугами железной дороги, в этом году стало больше и побило рекорд по пассажиропотоку во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу. «Эти показатели являются индикаторами роста экономической активности и промышленного производства на территории области», – подчеркнул Дмитрий Азаров.Особые словам благодарности глава региона адресовал генеральному директору – председателю правления ОАО «РЖД»за тесное сотрудничество по развитию пассажирского и грузового сообщения, повышению безопасности движения и поддержке социальных инициатив. Дмитрий Азаров подчеркнул: между регионом и транспортной компанией сложились давние «взаимовыгодные, товарищеские отношения». «Компания является надежным социальным и экономическим партнером Самарской области», – сказал губернатор. Буквально на прошлой неделе было подписано соглашение о строительстве железнодорожной ветки до особой экономической зоны «Тольятти». Реализация этого проекта даст новый импульс развития не только Автограду, но и всей губернии.Кроме того, руководством компании поддержан еще один масштабный и крайне необходимый проект для самой крупной нестоличной Самарско-Тольятинской агломерации – по созданию скоростного сообщения по маршруту «Новокуйбышевск-Самара-Курумоч-Тольятти».«Совместные усилия, которые предпринимаются для комфортной работы с промышленными предприятиями, для удобства и безопасности пассажиров, приносят свои плоды», – сказал губернатор. Руководитель области пожелал железнодорожникам дальнейших успехов и призвал сотрудников начать подготовку к следующему юбилею компании. «Экономика многих муниципалитетов региона зависит от работы подразделений Куйбышевской железной дороги, – отметил Дмитрий Азаров. – Предлагаю создать 5-летнюю программу по модернизации существующей инфраструктуры, поддержке профильных образовательных учреждений».По традиции знаменательное событие не обошлось без наград. Почетным знаком Трудовой Славы был награжден осмотрщик-ремонтник вагонов депо «Кинель». В большой коллектив Куйбышевской магистрали он влился в тяжелые 90-е годы, когда «железка» была единственным островком стабильности в его любимом городе Похвистнево. «С тех пор я ни разу не пожалел о том, что стал железнодорожником, – говорит мужчина. – Мы досматриваем вагоны. От того, насколько ответственно выполняется эта работа, зависит безопасность пассажиров и сохранность грузов». Наличие дефекта Юрий Кузаев определяет по стуку колес. «Я очень горжусь тем, что работаю в замечательном коллективе с 145-летней историей», – говорит железнодорожник.Знак «За заслуги в наставничестве» получил наладчик Октябрьской дистанции пути Куйбышевской дирекции инфраструктуры. За вклад в развитие отрасли звания «Заслуженный работник транспортного комплекса Самарской области» удостоен поездной диспетчер. Еще шестеро сотрудников КбшЖД были награждены почетными грамотами и благодарностями главы региона.Молодой сотрудник регионального центра связиработает всего пять лет, но уже удостоился грамоты начальника Куйбышевской дороги – за проявленное мужество. Парень спас тонущего ребенка и его маму из водоема, передает пресс-служба облправительства.