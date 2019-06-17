Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности
17 июня 2019 23:51
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При этом Кудрин заявил, что проблемой российской экономики является не снижение цен на нефть и даже не санкции. «Наши внутренние проблемы, наше неумение провести, или неспособность, или неготовность, может, отсутствие политической воли к некоторым шагам», — сказал глава Счетной палаты.
Кудрин указал, что России нужны преобразования, а вместо этого ситуация в экономике развивается в обратном направлении. «У нас увеличивается доля государства в экономике, уменьшается конкуренция, уменьшается частная инициатива, у нас очередные компании попадают в собственность госкомпаний или государства. Это движение назад», — считает глава Счетной палаты.
«Страна последние шесть лет не использовала свой шанс, и наша доля в мировой экономике падала. Мы не стали более конкурентоспособными и эффективными. В этом смысле мы находимся в такой ситуации застоя, экономического в первую очередь, который не дает оптимизма», — добавил глава Счетной палаты.
Нынешнее состояние Кудрин охарактеризовал как «ложную устойчивость», а медленную реакцию на задачу и вызовы жизни объяснил тем, что мы «очень неэффективны, забюрократизированы».
Выступая на одном из мероприятий в рамках Петербургского международного экономического форума в начале июня, Кудрин предупредил, что выполнение национальных проектов не приведет к достижению национальных целей, среди которых он перечислил снижение бедности, увеличение продолжительности жизни, высокотехнологичное производство.
Кудрин пояснил, что первыми приоритетами являются судебная и правоохранительная системы, потому что это стало острой проблемой, дестабилизирует ситуацию, налицо избирательное применение законодательства. «Сегодня это фокус для президента и правительства, здесь [надо] наводить порядок», — сказал он.
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