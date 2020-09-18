Крыса из Сызрани стала известна на всю страну

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Грызун попал во всероссийский ТОП удивительных созданий.

Зачастую крысы вызывают омерзение, но нередко они спасают людей. Экспресс-газета составила дайджест удивительных случаев, когда эти млекопитающие спасали или оказывали влияние на судьбы людей. Наиболее известна история далеких 70-х годов, связанная с шахтерами. Ее очень любят в Кузбассе. Мощный взрыв метана обрушил штольню: под завалами оставались шесть человек. По молве, при бригаде жил дородный пасюк Ерема, который вывел горняков из западни. За помощь в спасении Ереме выстроили домик, кормили молоком и салом. Похоронили легендарного Ерему с почестями.

В ТОП удивительных случаев попал и грызун из Сызрани. О нем КТВ-ЛУЧ писал в феврале этого года. Питомец спас семью от расставания, сточив свидетельство о браке. Пока супруги восстанавливали документ, они помирились. В начале этого года еще один удивительный случай с крысой попал в СМИ. Домашний грызун предупредил семью из Ростова-на-Дону об утечке газа. Выпущенный побегать, он подбежал к двери лоджии и бился об нее, пока не открыли, впустив свежий воздух. Добавим, в новосибирском Академгородке поставлен памятник грызуну. Это знак уважения к животным, которые расширили научные знания и спасли миллионы жизней.

Фото pixabay.com