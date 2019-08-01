"Крылья Советов" и АО "Жигулевское пиво" стали партнерами

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Игорь Поваров и Юрий Сапрунов обменялись небольшими подарками – бейсболками с логотипами брендов. Миодраг Божович передал Юрию Сапрунову игровую футболку "Жигулевское 63", приняв президента предприятия в команду. Представители завода в ответ передали брендированные футболки главному тренеру и футболистам "Крыльев". Заслуженный ветеран "Крыльев Советов" и рекордсмен клуба по количеству сыгранных матчей Валерьян Панфилов передал музею Жигулевского пивоваренного завода ретро-мяч с автографами. Подарок принял генеральный директор АО "Жигулевское пиво" Владимир Яук. В ответ он передал ветеранам клуба подарочные наборы.После обмена подарками официальные лица скрепили подписание соглашения поднятием бокалов – специально к знаменательному событию завод выпустил новый сорт пива "Фон Вакано Безалькогольное". Уже на матче "Крылья Советов" – "Локомотив" приобрести пенный напиток можно будет в концессиях стадиона "Самара Арена". Логотип "Жигулевское. Безалкогольное" от титульного партнера появится на игровой форме "Крыльев".– Думаю, что многие ждали исторического момента, когда два известных самарских бренда будут вместе. Благодарим "Крылья" за эту инициативу и надеемся, что теперь посещаемость матчей нашей команды будет только увеличиваться. Ну и, конечно же, после матчей с радостью ждем самарских болельщиков у себя. Чемпионат Мира по футболу в России сформировал культуру потребления пенного напитка. В том числе на стадионах, – отметил президент АО "Жигулевское пиво"в.– Уверен, что это событие принесет нашим болельщикам позитивные эмоции. У этого сотрудничества много плюсов. Деликатное и умеренное потребление пива скрасит матч, добавит комфорта просмотру. Клубу и "Жигулевскому" – дополнительный доход. Для двух брендов это взаимовыгодное партнерство, – прокомментировал подписание соглашения генеральный директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС