Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 1 августа, 17:22
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 01/08:
USD 63.42
0.04
EUR 70.74
0.14
Новости /  Общество /  Социум  

"Крылья Советов" и АО "Жигулевское пиво" стали партнерами

1 августа 2019 15:47
112
В баре
В баре "На Дне" состоялось торжественное подписание соглашения между двумя легендарными брендами региона. Президент АО "Жигулевское пиво" Юрий Сапрунов и генеральный директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игорь Поваров подписали документы о сотрудничестве в присутствии журналистов, болельщиков, ветеранов клуба, сотрудников предприятия, а также главного тренера "Крыльев" Миодрага Божовича и футболистов Дмитрия Комбарова и Артема Тимофеева.

Игорь Поваров и Юрий Сапрунов обменялись небольшими подарками – бейсболками с логотипами брендов. Миодраг Божович передал Юрию Сапрунову игровую футболку "Жигулевское 63", приняв президента предприятия в команду. Представители завода в ответ передали брендированные футболки главному тренеру и футболистам "Крыльев". Заслуженный ветеран "Крыльев Советов" и рекордсмен клуба по количеству сыгранных матчей Валерьян Панфилов передал музею Жигулевского пивоваренного завода ретро-мяч с автографами. Подарок принял генеральный директор АО "Жигулевское пиво" Владимир Яук. В ответ он передал ветеранам клуба подарочные наборы.

После обмена подарками официальные лица скрепили подписание соглашения поднятием бокалов – специально к знаменательному событию завод выпустил новый сорт пива "Фон Вакано Безалькогольное". Уже на матче "Крылья Советов" – "Локомотив" приобрести пенный напиток можно будет в концессиях стадиона "Самара Арена". Логотип "Жигулевское. Безалкогольное" от титульного партнера появится на игровой форме "Крыльев".

– Думаю, что многие ждали исторического момента, когда два известных самарских бренда будут вместе. Благодарим "Крылья" за эту инициативу и надеемся, что теперь посещаемость матчей нашей команды будет только увеличиваться. Ну и, конечно же, после матчей с радостью ждем самарских болельщиков у себя. Чемпионат Мира по футболу в России сформировал культуру потребления пенного напитка. В том числе на стадионах, – отметил президент АО "Жигулевское пиво" Юрий Сапрунов.

– Уверен, что это событие принесет нашим болельщикам позитивные эмоции. У этого сотрудничества много плюсов. Деликатное и умеренное потребление пива скрасит матч, добавит комфорта просмотру. Клубу и "Жигулевскому" – дополнительный доход. Для двух брендов это взаимовыгодное партнерство, – прокомментировал подписание соглашения генеральный директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игорь Поваров, передает пресс-служба ФК "КС". 



Фото:    пресс-служба ФК "КС
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
1 августа 2019  16:49
О том, как себя чувствует Инна Михайловна, не сообщается.
Инну Чурикову выписали из больницы
О том, как себя чувствует Инна Михайловна, не сообщается.  Социум
51
1 августа 2019  16:35
Самыми популярными типами кузова являются седан и универсал, 49% респондентов обладают автомобилями такого типа
Опрос показал, о каких автомобилях мечтают россияне
Самыми популярными типами кузова являются седан и универсал, 49% респондентов обладают автомобилями такого типа  Социум
57
1 августа 2019  16:24
Родители имеют право выбора предпочитаемых дошкольных учреждений с учетом реализуемых образовательных программ (не более пяти МДОУ в порядке убывания предпочтения).
2 августа в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детских садах
Родители имеют право выбора предпочитаемых дошкольных учреждений с учетом реализуемых образовательных программ (не более пяти МДОУ в порядке убывания... Социум
75
Весь список

Здравоохранение
31 июля 2019  16:31
Участники встречи выразили заинтересованность в дальнейшем улучшении качества жизни ребят, живущих в ДДИ, а также подготовили рекомендации по этому вопросу.
Директор ЦЛП "Особое детство" и самарские чиновники посетили пансионаты для детей-инвалидов в Самаре и области
Участники встречи выразили заинтересованность в дальнейшем улучшении качества жизни ребят, живущих в ДДИ, а также подготовили рекомендации по этому вопросу.  Здравоохранение
402
30 июля 2019  14:04
Онкодозор посетит Ставропольскую ЦРБ Специалисты диспансера окажут консультативную, организационную и методическую помощь врачам на местах.
Онкодозор посетит Ставропольскую ЦРБ
Специалисты диспансера окажут консультативную, организационную и методическую помощь врачам на местах. Здравоохранение
329
30 июля 2019  12:58
Самарцы волнуются о своем здоровье в путешествиях
Самарцы волнуются о своем здоровье в путешествиях
О своих перелётах чаще других заботятся путешественники из Кировска и Владивостока. Здравоохранение
398
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14121
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14134
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14284
Весь список
Туризм
30 июля 2019  10:42
Отпускной бюджет россиян за 3 года вырос всего на 5%
Отпускной бюджет россиян за 3 года вырос всего на 5%
Максимальная сумма, которую среднестатистический россиянин может потратить на неделю отпуска, сегодня составляет чуть более 24,5 тыс. руб. Туризм
232
26 июля 2019  12:11
Самой популярной локацией на летних выходных для самарцев оказался Ставропольский район
Самой популярной локацией на летних выходных для самарцев оказался Ставропольский район
Это обусловлено большим количеством дачных массивов и коттеджных поселков, а также летними мероприятиями. Туризм
398
24 июля 2019  13:33
В Самаре с начала года спрос на чемоданы вырос в 2,3 раза
В Самаре с начала года спрос на чемоданы вырос в 2,3 раза
Активнее всего горожане интересовались покупкой чемоданов в июне. Туризм
323
Весь список
Образование
31 июля 2019  13:19
75 студентов-русистов из 11 стран будут изучать тонкости русского языка в Самарском университете
75 студентов-русистов из 11 стран будут изучать тонкости русского языка в Самарском университете
Стартовала международная летняя школа “Русский язык и культура” Образование
449
29 июля 2019  16:31
Ученый с мировым именем расскажет об энергетике перспективных материалов.
В Политехе состоится открытая лекция Сергея Веревкина
 Ученый с мировым именем расскажет об энергетике перспективных материалов. Образование
357
27 июля 2019  14:38
За которые людям должно быть стыдно.
Названы самые позорные грамматические ошибки
За которые людям должно быть стыдно.  Образование
688
Весь список

Культура
1 августа 2019  13:49
В Самаре пройдет финальная ярмарка-продажа абонементов нового концертного сезона 2019-2020 Самарской филармонии
В Самаре пройдет финальная ярмарка-продажа абонементов нового концертного сезона 2019-2020 Самарской филармонии
На ярмарке гости филармонии смогут лично побеседовать с кураторами абонементов, специалистами, артистами. Культура
128
1 августа 2019  13:09
В Самаре отменили фестиваль Пластилиновый дождь
В Самаре отменили фестиваль «Пластилиновый дождь»
На него не нашлось средств. Культура
125
31 июля 2019  17:28
В рамках открытия ежегодного фестиваля иллюстрации «Барбазуль» .
В Самарском областном художественном музее состоится презентация выставки «Иллюстраторы в городе. Афиша»
В рамках открытия ежегодного фестиваля иллюстрации «Барбазуль» .  Культура
339
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14883
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
14384
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
1095
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1566
Весь список


Видео
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
291
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
506
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
390
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
526
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
467
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
360
Весь список

Фоторепортажи
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
442
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
760
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
797
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
698
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
908
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
911
Весь список

Мероприятия
В Самарской области отметят День Воздушно-десантных войск России
В этом году День строителя в Самаре отпразднуют в Струковском саду
Проект «Культурное сердце России»: «День короткометражного кино» в Самарской областной юношеской библиотеке
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные