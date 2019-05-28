Крупнейшие за 15 лет сборы руководителей военно-лечебных организаций Минобороны России начались в Самаре

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В Самаре под руководством начальника Главного военно-медицинского управленияначались крупнейшие за 15 лет сборы руководителей военно-лечебных организаций Минобороны России.- Сборы такого масштаба не проводились более 15 лет. Впервые проводятся они на территории Центрального военного округа, в Самаре, - сказал начальник медицинской службы военного округа полковник. - Основной целью сборов является повышение уровня знаний, а также формирование у должностных лиц органов управления медицинским обеспечением и военно-лечебных организаций единых подходов к методике организации и проведения мероприятий по вопросам управления военно-лечебными организациями.Для участия в сборах приехали около 150 руководителей госпиталей и медицинских служб, в том числе главный хирург, главный терапевт и главный государственный санитарный врач Минобороны России. Сборы продлятся 5 дней, на них подведут итоги зимнего периода обучения в войсках 2018-2019 гг, обсудят проблемные вопросы и пути их решения, озвучат планы подготовки к летнему периоду обучения, который стартует в Вооружённых Силах России с 1 июня с.г., передает пресс-служба ЦВО.Фото: youtube.com