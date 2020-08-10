Крупнейшее учение войск Центрального военного округа в 2020 году стартовало на полигонах Поволжья и Сибири. Видео

Впервые в этом году двусторонние учения войск Центрального военного округа (ЦВО) пройдут в масштабах общевойсковых армий. В учебном бою сойдутся общевойсковые армии из Сибири и Поволжья.
Поочередно выполняя учебно-боевые задачи обороны и наступления, военнослужащие на практике закрепят полученный опыт боевой учебы и вооруженных конфликтов современности, действуя в условиях быстро меняющейся оперативной и тактической обстановки.
В регионах Сибири и Поволжья по тревоге подняты более 12 тыс. военнослужащих и свыше 3 тыс. единиц военной техники соединений и воинских частей ЦВО. На вверенной технике танкисты, мотострелки, инженеры, артиллеристы и военные связисты совершают комбинированный марш в районы выполнения учебно-боевых задач на полигоны Республики Тыва, Кузбасса, Оренбургской и Новосибирской областей. Учение проходит под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина, которое завершится 14 августа.
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, передает пресс-служба ЦВО.
Фото: скриншот видео
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