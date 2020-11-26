Кремль ожидает начала массовой вакцинации от коронавируса в РФ до Нового года

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Кремль ожидает, что массовая вакцинация в РФ от коронавируса начнется до Нового года. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что она будет проходить поэтапно и с учетом географических особенностей страны, передает ТАСС.

"Точную дату [начала массовой вакцинации] не могу сказать, но это уже должно начаться до Нового года, ожидания такие", - сказал представитель Кремля журналистам в четверг.

Песков подчеркнул, что в этом вопросе нужно исходить из главного принципа - добровольности. Он считает преждевременным называть сроки, когда все желающие смогут сделать прививку от коронавируса. "Однозначно, что это будет поэтапно с учетом географии нашей страны и с учетом особенностей хранения различных субстанций", - отметил представитель Кремля.

По его словам, "задача состоит в том, чтобы это были минимальные этапы, и как можно быстрее обеспечить [возможность вакцинации] для всех желающих". По оценке Пескова, это "задача грандиозная". "Как и перед каждым государством стоит эта задача, так и перед нами", - констатировал представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента заверил, что Кремлю известно о том, что некоторые фармкомпании в РФ испытывают проблемы с началом выпуска вакцин. "Некоторые компании действительно испытывают проблемы с закупкой необходимого оборудования, некоторые не испытывают, поэтому это зависит от компании - в каждой компании разная ситуация", - заметил он. Песков обратил внимание на то, что "производителей несколько, не один производитель". "Кто-то более преуспел, кто-то менее, у каких-то компаний получается, у каких-то нет, это абсолютно нормальный процесс", - считает представитель Кремля. Он добавил, что "постепенно увеличивается объем биореакторов, которые задействуются, в них готовится второй компонент [вакцины]".

Песков не стал отвечать на вопрос, сколько миллионов доз будет произведено до Нового года, переадресовав его в министерство промышленности и торговли. "Производством прививок внутри страны занимается Минпром", - пояснил он. Представитель Кремля напомнил о недавнем совещании с производителями вакцин у премьер-министра РФ Михаила Мишустина. "Это то, чем сейчас занимаются штаб и наши производители постоянно", - заверил Песков. "Таймлайны обсуждаются, но они должны при необходимости обнародоваться самим штабом", - уточнил представитель Кремля.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС