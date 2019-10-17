Кредитная лихорадка. Скрытые угрозы карт с большим лимитом

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Причём риски выходят далеко за рамки обычной переплаты процентов банку. Лайф разбирался, в чём заключаются подводные камни больших лимитов и как не попасться на уловки банков.За последние пять лет доля кредитных карт с лимитом более 100 тыс. рублей выросла вдвое. Причём основной рост пришёлся именно на 2019 год. Карты с большими лимитами уже составляют 25% от всех новых кредиток. Такова статистика бюро кредитных историй "Эквифакс" за первые девять месяцев этого года.— Рост доли кредиток с лимитом от 100 тыс. с 2014 года в два раза — логичный и органичный процесс, — считает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Светлана Кордо. — Банки за пять лет сильно усовершенствовали оценку рисков. Благодаря этому хорошие заёмщики получили доступ к более крупным суммам. 100–300 тыс. рублей — это вполне обычный лимит для представителей среднего класса, сопоставимый с их ежемесячным доходом. Также на увеличение лимитов влияет и рост популярности безналичной оплаты — начисление кешбэка, бонусов, скидки у партнёров банков. Нередко бонусы по кредитке выше, чем по дебетовой карте.В таком случае бывает выгодно иметь достаточно большой лимит для оплаты повседневных покупок (даже продуктов, бытовых мелочей). Конечно, при условии, что долг по карте гасится исключительно в льготный период. Впрочем, на этом преимущества кредиток с большим лимитом, пожалуй, заканчиваются.По словам Светланы Кордо, реальные доходы населения снижаются и многие клиенты используют кредитки просто как альтернативу потребительским займам. Однако воспринимать кредитную карту как альтернативу кредиту наличными неразумно. "Безопасный" лимит по карте должен быть сопоставим с уровнем зарплаты. Если же карточный лимит существенно выше ежемесячного дохода, а заёмщик расходует его под ноль, то он с большой вероятностью не сможет уложиться в льготный период.— Проценты по кредитной карте намного больше, чем по кредиту наличными, — напоминает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — При этом человек получает постоянный доступ к займу, так как это возобновляемый кредит. Есть риск сформировать большую задолженность по карте и попасть в кредитную кабалу. Выбраться из неё потом будет довольно сложно.Для целевых покупок — ремонт, автомобиль, крупная бытовая техника и прочее — лучше оформлять обычный потребительский кредит или рассрочку. Тогда вы заплатите меньше процентов банку. Разница в ставках между кредитом и кредитной картой может превышать 10 процентных пунктов.Риск залезть в долги и переплатить банку — это очевидный, но далеко не единственный минус кредиток с большим лимитом. Ещё один риск — попасть в список нежелательных клиентов банка.— Если вы будете часто исчерпывать лимиты по картам, то это может ухудшить вашу кредитную историю, — поясняет эксперт Международного финансового центра Дмитрий Иногородский. — Даже если у вас не будет просрочек по погашению. Поэтому сами банки рекомендуют использовать не более 30% лимита.Следующий минус — вам могут отказать в кредите в другом банке. Дело в том, что при рассмотрении заявки на заём всегда учитывается долговая нагрузка клиента. Если у него кредитная карта с большим лимитом и не очень большая зарплата, то могут отказать или выдать сумму меньше, чем была указана в запросе.— Доля карт с большим лимитом увеличилась из-за высокой конкуренции и борьбы за клиентов, — считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. — Банки увеличивают льготный период и запускают различные акции и партнёрские программы, уравнивая возможности дебетовых и кредитных карт. Благодаря регуляторному давлению на МФО и ужесточению выдачи потребкредитов кредитки кажутся естественной альтернативой, которая, на первый взгляд, лишена минусов. Банки делают всё возможное, чтобы усыпить бдительность клиента: дают возможность получать кешбэк, беспроцентное снятие наличных, а также самое подлое — увеличение кредитного лимита без предупреждения. Достаточно часто происходят случаи, когда люди попадают в подобную ловушку банков и в конце концов не могут позволить себе вернуть долг до окончания льготного периода.Кстати, ещё один риск касается тех, кому банк буквально навязал высокий кредитный лимит. Действительно, добропорядочным клиентам его нередко повышают автоматически. В результате осчастливленный заёмщик сам того не замечает, как начинает чаще расплачиваться картой и тратить больше. К тому же в определённых магазинах, ведь самые большие скидки и бонусы — традиционно у партнёров банка.