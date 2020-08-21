Краснокнижные индийские выдры освоились и активно общаются с посетителями океанариума

Животные быстро освоились и с интересом и удовольствием общаются с посетителями. Они родились в английском природном парке Wingham Wildlife Park, а последний год жили в питомнике Nature Resource Network3 в Чехии, откуда почти 8 месяцев добирались до Самары из — за введенных ограничений по всему миру в связи с коронавирусом. Три самца и одна самка, всем им по три года.
«Это очень редкий вид. Поиски завершились только в январе, перевезли выдр из Англии в Чехию, начали оформлять документы на ввоз в Россию. Однако столкнулись с непредвиденной задержкой – из второго разряда Красной книги этих выдр перенесли в первый, поэтому документы пришлось переоформлять. А к тому моменту, как бумаги и разрешение на ввоз были готовы, началась пандемия коронавируса и границы закрыли. Несмотря на милый внешний вид — они опасные хищники, действуют всегда вместе, организованно. Зубы острые, длинные. Кормим их три раза в день свежей рыбой. одна порция — 300 грамм на каждую», — директор самарского океанариума Вячеслав Губинский.
Эти хищные млекопитающие очень любят воду. Поэтому специально для них в океанариуме подготовили аквариум с экосистемой, где поддерживается микроклимат, подходящий именно им с комфортной температурой воды 24-25 градусов. Если им надоест плавать они всегда могут с комфортом разместиться на камушках и почистить шерстку, ведь они считаются одними из самых чистоплотных в своем семействе куницеобразных.
Гладкошёрстная выдра внесена в Красную книгу МСОП как уязвимый вид. Ареал и численность гладкошёрстной выдры сокращается из-за уменьшения водно-болотных угодий, браконьерства и загрязнения водных путей пестицидами. Специалисты по всему миру борются за сохранение этого вида, передает пресс-служба Самарского океанариума.
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