Коттеджный поселок «Юбилейный» на трое суток остался без электричества
18 декабря 2019 18:55
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«В прошлую пятницу во всем поселке отключилось электричество. Позвонили электрикам, те сказали, что произошла поломка в трансформаторе и пообещали в течение 3-4 часов все исправить. Но когда они приехали оказалось, что сами электрики проблему решить не могут. Вызвали мобильную лабораторию, ремонт перенесли на субботу. Ночь жители провели без света — слава богу было достаточно тепло, не сильно замерзли. На следующий день стали подключать дома: одну очередь включили, вторую… третью начали — весь поселок снова остался без света», — рассказал Юрий Сурков.
Сутки спустя электрики смогли выявить причину перебоя в энергоснабжении. «Оказалось — кончились мощности на КПТ (комплектной трансформаторной подстанции) в Заречье, которая принадлежит „РЖД“, а „Энерго“ то ли выкупили, то ли арендуют у них. „Энерго“ якобы запрашивало у управляющей компании количество людей, проживающих в нашем поселке — чего они в действительности не делали. После этого — примерно посчитали количество необходимой мощности и решили, что ресурса подстанции хватит. Но тех, кто живет в поселке зимой, оказалось гораздо больше. И после того, как в октябре „Энерго“ подключили к подстанции новых абонентов, ее мощности стало не хватать», — объяснил Сурков.
На выходных проблемы с электроэнергией пытались решить последовательно отключая части поселка «Юбилейный» каждые пять часов. Из-за этого у некоторых жителей оказались выведены из строя электроприборы и едва не сгорел один из домов. «У людей сгорело два холодильника из-за постоянного включения-выключения электричества. И в одном срубовом доме из-за скачков напряжения случилось короткое замыкание. Слава богу это вовремя заметили соседи и у них оказались огнетушители. Прибежали — все в дыму было, но огонь смогли потушить еще до приезда пожарных расчетов», — сообщил Юрий Сурков.
Окончательно разрешить проблему с электричеством в поселке «Юбилейный» удалось только после вмешательства местной администрации. «На данный момент свет восстановили — спасибо администрации Волжского района, которая помогла выяснить причину и оперативно заставила увеличить мощность на КТП и поровну распределить электричество в поселке. Но если „Энерго“ и дальше продолжит работать на „авось“, в следующую зиму такая ситуация может повториться. Поселок у нас пока заселен процентов на 30, новые абоненты прибавляются каждый год», — рассказал Юрий Сурков.
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