Космический привет от Олега Кононенко!

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Наш земляк делится с гостями федерального образовательного проекта "Россия - Моя история" своими впечатлениями, фото и видеозарисовками о нашей планете Земля! Идея мультимедийной выставки родилась в Самаре, интерес оказался настолько широк, что космический проект получил распространение в Исторических парках всей страны!А в эти дня мы вновь живём космосом и ждём возвращения нашего героя! Космическая вахта завершается также ещё для двух членов экипажа."Россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак, которые находятся на орбите с 3 декабря, должны вернуться с Международной космической станции (МКС) 25 июня" - сообщает пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".Все это время на борту находится Историческая карта России, которая была передана Олегу Дмитриевичу на экскурсии в мультимедийном комплексе "Россия - Моя история" в Самаре!По возвращении планируется встреча Олега Кононенко с посетителями Исторического парка, передает пресс-служба парка "Россия - Моя история".Фото: пресс-служба парка "Россия - Моя история"