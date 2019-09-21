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Новости /  Общество /  Социум  

Космический «Кросс Нации» прошел в Самаре

21 сентября 2019 18:44
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Программу забегов открывал детский забег, все участники которого на финише получили подарки.
В субботу, 21 сентября, в Самаре на УСЦ «Чайка» состоялся центральный областной старт всероссийского дня бега «Кросс Нации». В нем приняли участие профессиональные легкоатлеты, любители и ветераны спорта, воспитанники спортивных школ – всего более 7500 человек.

В нынешнем году «Кросс Нации» в Самаре проходил в космической тематике. В рамках церемонии открытия мероприятия было показано видеообращение летчика – космонавта, Героя РФ, Олега Кононенко. «Ведение здорового образа жизни – важная составляющая успеха современного человека, а бег — один из самых доступных видов спорта. Сегодня Самарская включилась в движение по развитию массового бега. «Кросс Нации» — это спортивный праздник, объединяющий всех почитателей легкой атлетики», — сказал он.

Программу забегов открывал детский забег, все участники которого на финише получили подарки. Массовый забег на 2000 метров, в котором не были выявлены победители, объединил любителей спорта независимо от возраста и спортивной подготовки. Далее состоялись старты на различные дистанции (2 км, 4 км, 6 км, 8 км, 12 км), где зачет велся по возрастным категориям.

Помимо забегов для всех гостей спортивного праздника была организована разнообразная концертная программа, работали аниматоры, интерактивные и спортивные площадки. Победители и призеры «Кросса Нации» были награждены кубками, медалями, дипломами и ценными призами. Специальными призами отметили самого юного и возрастного участника «Кросса Нации» (без учета массового и детского забегов) — 7-ми летнего воспитанника ДЮСШ №4 г.о.Самара Егора Унрау и 81-летнюю Зинаиду Викторовну Рожнову, которая пробежала 4 километра.

«Кросс Нации – это всегда яркое спортивное событие, которое собирает всех любителей спорта и активного образа жизни. На старты могут выйти все желающие – будь ты профессиональный атлет или впервые собираешься пробежать дистанцию. И неважно, сколько человеку лет – в любом возрасте есть место спорту. В рамках реализации национального проекта «Демография» в Самарской области ведется работа по привлечению еще больше людей к систематическим занятиям спортом и здоровому образу жизни. Именно такие мероприятия как «Кросс Нации» этому способствуют. Приятно, что так много самарцев приняли участие в забегах, и радостно было видеть их позитивные эмоции», — отметила заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Помимо Самары старты в рамках «Кросса Нации» прошли в других городах и муниципальных районах. В следующую субботу, 28 сентября, «Кросс Нации» пройдет в Тольятти (стадион «Труд»). Заявки принимаются с 23 по 27 сентября, передает пресс-служба облправительства. 
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