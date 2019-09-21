Космический «Кросс Нации» прошел в Самаре
21 сентября 2019 18:44
111
В нынешнем году «Кросс Нации» в Самаре проходил в космической тематике. В рамках церемонии открытия мероприятия было показано видеообращение летчика – космонавта, Героя РФ, Олега Кононенко. «Ведение здорового образа жизни – важная составляющая успеха современного человека, а бег — один из самых доступных видов спорта. Сегодня Самарская включилась в движение по развитию массового бега. «Кросс Нации» — это спортивный праздник, объединяющий всех почитателей легкой атлетики», — сказал он.
Программу забегов открывал детский забег, все участники которого на финише получили подарки. Массовый забег на 2000 метров, в котором не были выявлены победители, объединил любителей спорта независимо от возраста и спортивной подготовки. Далее состоялись старты на различные дистанции (2 км, 4 км, 6 км, 8 км, 12 км), где зачет велся по возрастным категориям.
Помимо забегов для всех гостей спортивного праздника была организована разнообразная концертная программа, работали аниматоры, интерактивные и спортивные площадки. Победители и призеры «Кросса Нации» были награждены кубками, медалями, дипломами и ценными призами. Специальными призами отметили самого юного и возрастного участника «Кросса Нации» (без учета массового и детского забегов) — 7-ми летнего воспитанника ДЮСШ №4 г.о.Самара Егора Унрау и 81-летнюю Зинаиду Викторовну Рожнову, которая пробежала 4 километра.
«Кросс Нации – это всегда яркое спортивное событие, которое собирает всех любителей спорта и активного образа жизни. На старты могут выйти все желающие – будь ты профессиональный атлет или впервые собираешься пробежать дистанцию. И неважно, сколько человеку лет – в любом возрасте есть место спорту. В рамках реализации национального проекта «Демография» в Самарской области ведется работа по привлечению еще больше людей к систематическим занятиям спортом и здоровому образу жизни. Именно такие мероприятия как «Кросс Нации» этому способствуют. Приятно, что так много самарцев приняли участие в забегах, и радостно было видеть их позитивные эмоции», — отметила заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.
Помимо Самары старты в рамках «Кросса Нации» прошли в других городах и муниципальных районах. В следующую субботу, 28 сентября, «Кросс Нации» пройдет в Тольятти (стадион «Труд»). Заявки принимаются с 23 по 27 сентября, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
21 сентября 2019 18:53
На сегодняшний день заявки на участие в национальном проекте поданы двумя предприятиями ООО «РСУ Поиск» и ООО «НОВА». Социум
116
21 сентября 2019 18:44
Программу забегов открывал детский забег, все участники которого на финише получили подарки. Социум
110
21 сентября 2019 17:50Друг семьи Заворотнюк сообщил о второй проведенной актрисе операции
Он отметил, что данную информацию ему предоставила директор актрисы Марина Потапова. Социум
106
Здравоохранение
20 сентября 2019 12:50
Приглашается любой взрослый, не имеющий противопоказаний, в возрасте от 18 до 45 лет. Здравоохранение
224
19 сентября 2019 18:34
Клиники Самарского государственного медицинского университета вошли в число медицинских учреждений, проводящих трансплантацию стволовых клеток. Здравоохранение
382
19 сентября 2019 14:58
Сегодня министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов принял участие в открытии Поволжской радиологической конференции. Здравоохранение
403
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14424
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14388
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14415
Туризм
11 сентября 2019 09:10
Наиболее популярными для путешествий днями недели в Самаре оказались воскресенье и понедельник. Туризм
301
30 августа 2019 10:28
Самым популярным возрастом для первых самостоятельных путешествий стал период с 18 до 25 лет. Туризм
296
27 августа 2019 12:08
Анализировались вылеты в Европу из любого города России. Туризм
375
Образование
19 сентября 2019 17:21
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева и Самарский государственный технический университет. Образование
352
19 сентября 2019 16:55
Свои идеи, проекты, научные разработки, некоторые из которых уже внедрены на производственных предприятиях, презентовали академики и молодые ученые. Образование
435
19 сентября 2019 16:09
Мероприятие позволит в интерактивной игровой форме познакомится с главными достопримечательностями, историей, традициями города, в котором студенты проведут... Образование
373
Культура
21 сентября 2019 09:07
Действие праздника развернется на трех основных площадках в Струковском парке. Культура
285
20 сентября 2019 09:34
В проекте – студенческие и школьные театры. Культура
197
19 сентября 2019 18:40
За восемь фестивальных дней зрители увидят 14 спектаклей, поставленных артистами из 10 городов-участников. Культура
397
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15106
Мода
10 сентября 2019 23:48Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека. Мода
120
4 сентября 2019 19:18Как продать кожаные и меховые изделия
Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени. Мода
121
4 сентября 2019 19:11
Кроссовки в настоящее время можно считать наиболее удобной и практичной обувью. Таковые предпочитают носить все без исключения. Мода
112
Видео
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
227
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
309
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
535
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
334
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
843
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
387
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1059
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
737
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
978
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1153
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
572
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2424
Мероприятия