Корпорация МСП провела круглый стол для предпринимателей Самарской области по участию в закупках крупнейших заказчиков
16 апреля 2019 17:29
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В мероприятии приняли участие руководитель Главного управления организации торгов Самарской области Наталья Катина, советник генерального директора Корпорации МСП Виталий Машков, региональный Директор УРМ г. Самара МСП Банка Владимир Лаухин, генеральный директор ООО «РН-Снабжение-Самара» Сергей Щетников, заместитель начальника Самарского регионального отделения Центра организации закупочной деятельности ОАО «РЖД» Наталья Гук, начальник отдела закупок Жигулевской ГЭС ПАО «РусГидро» Александр Ефремов, генеральный директор ОО «Самрэк-Эксплуатация» Андрей Гадалин, руководитель направления правовой работы и экспертизы ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» ПАО «Ростелеком» Владимир Дмитриев, руководитель направления Центра компетенций по закупкам МРФ «Волга» Теймур Камбаров, Руководитель направления по работе с ПАО «НК «Роснефть» Дмитрий Сапфиров, руководитель ЭТП РАД по госзакупкам АО «Российский аукционный дом» Андрей Полянский, директор ООО «КРОНА» Евгений Емельянов, заместитель директора ООО «ИМЦ» Максим Серебреников, коммерческий директор ООО «Сенсоры.Модули.Системы» Павел Дубошин, предприниматели.
Советник генерального директора Корпорации МСП Виталий Машков рассказал участникам круглого стола о реализуемых Корпорацией мерах поддержки малых и средних компаний по расширению доли участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков. Он отметил, что одним из результатов эффективного взаимодействия между Корпорацией МСП, Самарской областью и крупнейшими заказчиками является прирост объема закупок у субъектов МСП региона на 82,6% (на 31,4 млрд рублей). По итогам 2018 года по объему закупок крупнейшими заказчиками у субъектов МСП Самарской области (с объемом закупок у субъектов МСП 69,4 млрд рублей) занимает 4-е место среди регионов ПФО.
Региональный директор МСП Банка Владимир Лаухин рассказал участникам круглого стола о мерах финансовой поддержки бизнеса, кредитных продуктах банка для различных категорий предпринимателей.
Представители крупнейших заказчиков рассказали участникам круглого стола о ключевых принципах организации закупочной деятельности, а также об особенностях участия в закупках субъектов МСП, в том числе о прохождении процедуры аккредитации.
Представители крупнейших электронных торговых площадок разъяснили алгоритмы проведения электронных закупок, вопросы, возникающие относительно регистрации на ЭТП, поиска и участия в закупочных процедурах.
В ходе встречи спикеры также ответили на вопросы предпринимателей о процедуре проведения закупок, регистрации на электронных торговых площадках и полезных сервисах, помогающих поставщикам при участии в закупочных процедурах, проводимых крупнейшими заказчиками, передает пресс-служба облправительства.
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