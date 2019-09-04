Кормушка для мошенников. Как пропадают деньги через соцсети

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В Центробанке зафиксировали новый вид кражи денег у россиян. Мошенники стали активно использовать соцсети. Причём с каждым разом действуют всё более изощрённо.Злоумышленники взламывают аккаунты тех, кто им приглянулся, и начинают от их имени рассылать сообщения знакомым с просьбой помочь материально. В большинстве случаев мошенники вводят жертву в заблуждение и втираются в доверие.Ранее зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов отмечал, что таких ситуаций, когда люди добровольно перечисляют злоумышленникам деньги, становится всё больше. Но если раньше жертвами мошенников становились пожилые, то сейчас в их ловушку всё чаще попадается молодёжь.Кстати, через соцсети мошенники стараются обмануть именно молодую аудиторию. Причём просто на переписке в соцсетях дело не заканчивается. Более "состоятельные" онлайн-грабители научились имитировать голоса. Таким образом они выманивают деньги у состоятельных россиян, притворяясь их знакомыми. Однако этот способ не так широко распространён, поскольку слишком дорог.Адвокат юридической компании BMS Law Firm Александр Иноядов отмечает, что необходимо контролировать рассылку и содержание страниц в социальных сетях, а также своевременно обращаться в техподдержку.— Кроме того, в системе МВД РФ созданы и функционируют специализированные подразделения — управления "К" по борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием компьютерных и информационных технологий. Если вы заметили рассылку с ваших ресурсов, рекомендую сразу обращаться в органы внутренних дел, в том числе и с помощью электронных обращений. Таким образом можно будет снизить все риски для владельцев интернет-ресурсов, — говорит адвокат.