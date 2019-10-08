Концессия на возведение моста у Климовки не станет предметом конкурса

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Таким образом, договор должен быть подписан с концессионной компанией «Обход Тольятти», которая еще в мае вышла с инициативой стать инвестором и строителем нового сооружения. Как уже сообщало «СО» ОНЛАЙН, компания создана всего с полгода назад. В сентябре среди ее учредителей появилась государственная корпорация «Автодор», получившая через компанию «Автодор — платные дороги» контроль над долей в 25,51%. За компанией «Инфракап» осталась доля в 74,49%. Общество создали Александр Баженов и Мария Панина, которые прежде работали в группе Внешэкономбанка.