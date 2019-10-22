Концерт в день рождения Валерия Грушина состоится в институте, где он учился

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К 75-летию со дня рождения Валерия Грушина Самарский областной клуб авторской песни его имени и Самарский университет имени академика С.П. Королёва проводят 23 октября торжественный концерт. Начало в 19:00 в актовом зале 3го корпуса Самарского университета им. С.П. Королёва по адресу: Самара, Московское ш., д.34А.Самарский университет - это преемник куйбышевского авиационного института (КуАИ), где на радиотехническом факультете в 60х годах прошлого века учился Валерий Грушин. Проведение юбилейного концерта в «историческом» институте – символично. Рассказ о жизни и подвиге Грушина учащимся именно этого учебного заведения преследует цель дать им еще один значимый повод гордиться своим ВУЗом.Концерт построен так, чтобы зрители услышали в старых и новых авторских песнях связь между темами, которые волнуют молодёжь во все времена. Мероприятие проведет параллели между песнями прошлого века и творчеством современных бардов. В концерте, кроме прочих, прозвучат песни, которые Валерий Грушин собирал в туристских походах, и которые из других городов привозили его друзья-студенты.В концерте прозвучит рассказ президента клуба им. В.Грушина В.К.Шабанова о первой за последние четверть века экспедиции на место подвига и гибели В.Грушина «Хадама 2019». С 25 сентября по 09 октября туристы Самарского областного клуба авторской песни им. В. Грушина при поддержке губернатора Самарской области Д.И.Азарова и губернатора Иркутской области С.Г. Левченко совершили большое путешествие по Прибайкалью, где первым и главным делом была эта экспедиция.В фойе будет развернута выставка из фондов Музея Грушинских фестивалей. Здесь о жизни и подвиге Грушина можно будет услышать из первых уст, от историка музея, друга Валерия Тамары Муравьевой, передает пресс-служба облправительства.