Концепцию застройки территории около ДКИТ в Тольятти обсудят с жителями города

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Во вторник,, губернатор Самарской областипровел расширенное заседание Градостроительного совета. Участие в совещании приняли архитекторы, представители крупнейших застройщиков, руководители профильных подразделений правительства области и муниципалитетов.Один из вопросов повестки – обсуждение концепции застройки территории вокруг Дворца культуры, искусства и творчества в Тольятти – в границах улиц Революционной, Юбилейной, Фрунзе и Ленинского проспекта. Эта территория по мнению городской администрации и архитекторов должна стать не просто «ядром» Автозаводского района, а центром притяжения всех жителей города.Дмитрий Азаров отметил, что это очень важный и своевременный вопрос. Тем более, что следующий год Губернатор объявил годом Тольятти в регионе с точки зрения бюджетных приоритетов. Поэтому уже сегодня необходимо определиться с перспективными проектами и работами, на которые в 2020-ом Автоград получит дополнительные средства.Руководитель городского управления архитектуры и градостроительства Аркадий Шишкин отметил, что при разработке концепции были учтены особенности существующей застройки. Авторы документа постарались оформить новые строительные объекты на этой территории таким образом, чтобы они в большей степени выглядели элементами благоустройства.Средства, выделенные из областного бюджета в размере 58 миллионов рублей, на модернизацию системы кондиционирования здания ДКИТ, позволили ликвидировать открытые технологические бассейны. Теперь на их месте уже в следующем году появится сквер имени Жилкина. Проект благоустройства – в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» – уже готов к реализации. Кроме того, само здание инженерного центра изменит свое функциональное назначение – там появится картинная галерея, а рядом – сад скульптур. В порядок приведут и существующие эстакады у здания дворца культуры.Жители района неоднократно высказывались за создание площади для проведения общегородских праздников. Это пожелание горожан было учтено концепцией застройки территории. «Мы подразумеваем создание общегородского пространства с открытой городской площадью с возможностью ее трансформации для проведения праздничных торжеств, выставок и других массовых мероприятий, – отметил Почетный архитектор России. – Хотелось создать пространство таким, чтобы, к примеру, площадь «перетекала» в крытые галереи, тротуары с малыми архитектурными формами, которые привлекали бы к себе внимание со стороны жителей и гостей города».Кроме того, планируется размещение центров детского и семейного отдыха, парков развлечений, а также делового центра. По мнению авторов проекта, эта территория должна объединить все парки и скверы, которые уже существуют и располагаются неподалеку, в единое целостное пространство.Что важно, отметил глава Тольятти, есть целый ряд инвесторов, готовых вкладывать средства в развитие территории. «Есть инвесторы, которые арендуют часть земель, – они готовы вложить свои средства в проекты, – отметил глава Автограда. – Что важно, здесь четко прослеживается связь с первоначальным проектом генерального плана, который был разработан в 1967-1972 годах».Дмитрий Азаров оценил проект, но предложил властям Тольятти посоветоваться с жителями города и обсудить с ними разработанную концепцию, прежде чем ее утвердит областной Градсовет. «Предлагаю взять эту концепцию за основу и предложить администрации города провести общественное обсуждение этого проекта. Форму публичных слушаний городское сообщество пусть определит самостоятельно. В дальнейшем проинформируйте нас об итогах общественного обсуждения для окончательного утверждения концепции», – поручил Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.