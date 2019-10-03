Конкурс на пост нового мэра Новокуйбышевска объявят в пятницу

131

По действующее положению, по которому конкурс проводился год назад, принять в нем участие могут граждане не моложе 21 года на день его проведения, не имеющие ограничений пассивного избирательного права. У них должно быть высшее образование и стаж муниципальной или государственной службы на высших должностях не менее пяти лет.«СО» ОНЛАЙН напоминает, что необходимость провести новый конкурс на главу городского округа возникла после досрочной отставки Владимира Фомина, сразу после которой он покончил жизнь самоубийством. У экс-мэра были серьезные проблемы со здоровьем, в связи с чем с июля он фактически не руководил городом, а с 5 августа ушел на больничный, с которого так и не вышел. Все это время обязанности главы исполняет вице-мэр по вопросам городского хозяйства Виталий Румянцев.