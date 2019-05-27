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Новости /  Общество /  Социум  

Конкурс на должность министра культуры Самарской области продлен до 1 августа 2019 года

27 мая 2019 14:57
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Ориентировочная дата подведения итогов конкурса – 5 августа 2019 года.
По итогам заседания комиссии открытого конкурса по отбору кандидатов на замещение государственной должности Самарской области министра культуры Самарской области под председательством заместителя Правительства Самарской области Александра Фетисова 17 мая комиссия вышла с предложением к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову продлить конкурс до 1 августа текущего года. Члены комиссии отметили, что времени, отведенного регламентом конкурса, на подготовку кандидатами концепций развития сферы культуры и туризма Самарской области было недостаточно. В результате было принято решение о продлении конкурса на должность министра культуры Самарской области.

Условия участия в конкурсе и квалификационные требования к кандидатам размещены на сайте Правительства Самарской области.

Отбор кандидатов проходит в три этапа.

На первом (заочном) этапе отбора (с 27 мая по 1 июля) кандидатам необходимо зарегистрироваться на портале «Кадросфера» (kadrosfera.ru); пройти тестирование; записать и загрузить на портал видеопрезентацию о цели участия в конкурсе и конкретных предложениях по развитию сферы культуры в Самарской области.

На втором (интерактивном) этапе (со 2 июля по 7 июля) нужно представить в электронном виде на электронную почту департамента кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской области dkpgu@samregion.ru предложения, идеи по реализации государственной политики в сфере культуры и туризма в Самарской области.

По завершении первого и второго этапов конкурса составляется рейтинг кандидатов, который также включает в себя лиц, допущенных 17 мая 2019 года конкурсной комиссией к следующим конкурсным процедурам.

Третий очный этап конкурса включает в себя прием документов (с 8 июля по 17 июля) и

индивидуальное собеседование с конкурсной комиссией (1 августа).

Кандидаты, ранее участвовавшие в первом и во втором этапах конкурсного отбора, не подают документы для участия в конкурсе.

Те, кто был допущен 17 мая 2019 года конкурсной комиссией к следующим конкурсным процедурам, не подают документы для участия в первом и втором этапе конкурса.

Ориентировочная дата подведения итогов конкурса – 5 августа 2019 года, передает пресс-служба облправительства. 
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