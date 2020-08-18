Конкурс «Мой проект – моей стране!»: Заявки принимаются до 26 августа

Конкурс социально значимых проектов «Мой проект – моей стране!» проводится Общественной палатой РФ с 2017 года. Его цель – выявление и распространение лучших практик, поддержка и вовлечение их авторов в развитие конструктивной гражданской активности.
Принять участие в конкурсе могут лидеры некоммерческих организаций, авторы социальных проектов, активные граждане и социально
ответственные компании, реализующие действующие социальные проекты или другие инициативы в целях поддержки и развития гражданского общества. В 2020 году заявку можно подать в одной из 13 номинаций.
«В этом году у нас появились новые номинации. Это специальная номинация, предназначенная для органов исполнительной власти субъектов РФ, которые отвечают за поддержку социально ориентированных НКО. Мы хотим не наградить, а именно отметить такие органы власти на итоговом форуме «Сообщество», причем выбирать их будут представители гражданского общества, прежде всего сами НКО. Думаю, будет очень интересно посмотреть, кто выйдет в лидеры, и понять, в каких регионах органы власти наиболее дружественны по отношению к социально ориентированным НКО», – рассказала Секретарь ОП РФ Лидия Михеева.
Также новая номинация конкурса – «Оказание услуг в социальной сфере»: подать заявки могут СО НКО – поставщики социальных услуг.
«Еще одна новая номинация – социальная поддержка граждан, пострадавших от пандемии. Понятно, почему она появилась, и я считаю, что
многие организации достойны быть отмеченными и награжденными за такую работу», – подчеркнула председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных Елена Тополева-Солдунова.
Ознакомиться с номинациями и условиями конкурса и заполнить анкету участника можно на сайте https://проектстране.рф
Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 26 августа 2020 года.
Видео здесь
, передает пресс-служба облправительства.
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