Конференция «Реализация национального проекта «Культура РФ» в художественном образовании Самарской области: итоги и перспективы»

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23 сентября в 10:00 на базе Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится областная конференция руководителей образовательных учреждений искусств и специалистов органов управления культурой муниципальных образований Самарской области по теме: «Реализация национального проекта «Культура РФ» в художественном образовании Самарской области: итоги и перспективы» (18+).

Организатор конференции: Государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство социокультурных технологий».

Конференция пройдет в рамках совместного с Самарской областной универсальной научной библиотекой регионального информационно-просветительского и образовательного абонемента для руководителей системы художественного образования в «Profi-Art».

Участники конференции рассмотрят актуальные вопросы развития художественного образования региона в числе которых ключевые вопросы реализации «дорожной карты» в школах искусств Самарской области и Российской Федерации, акценты нового времени в вопросах целевых ориентиров реализации предпрофессиональных программ для детских школ искусств .На конференции с докладами выступят:

— Дидык Ольга Витальевна – руководитель Управления культуры Администрации г.о. Сызрань;

— Калягина Ирина Евгеньевна – заместитель министра культуры Самарской области;

— Липенская Ирина Владимировна – директор государственного бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения самарской области «Самарский региональный центр для одаренных детей», кандидат педагогических наук;

— Ловцова Ирина Владимировна – советник методического отдела Федерального ресурсного информационно-аналитического центра художественного образования Российской Академии музыки имени Гнесиных;

— Плишко Елена Владимировна – главный консультант управления отраслевых технологий министерства культуры Самарской области;

В ходе конференции пройдет награждение победителей XXVII межрегионального конкурса профессионального мастерства в сфере художественного образования «Волжский проспект» в номинации «Лучший преподаватель детской школы искусств Самарской области» с вручением специального диплома и памятной медали. В 2020 году лучшими стали:

— Евгений Алексеевич Афанасьев – преподаватель, руководитель образцового художественного коллектива – оркестра баянистов МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ им. Глинки», заслуженный работник культуры;

— Владимир Николаевич Бычков– преподаватель, руководительобразцового художественного коллектива – оркестра русских народных инструментов МБОУ ДО «ДШИ № 4» с. Лопатином.р. Волжский Самарской области;

-Ольга Васильевна Горбунова– концертмейстер МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ им. П.И. Чайковского»;

— Татьяна Вячеславовна Дорофеева — преподаватель МБУ ДО ДШИ п. Варламовом.р. Сызранский Самарской области;

— Людмила Николаевна Кадеева — преподаватель руководитель образцового художественного коллектива – хора «Ровесники» МБУ ДО «ДШИ им. А.И. Островского» г.о. Сызрань;

— Ольга Вячеславовна Кузьменкова– концертмейстер образцового художественного коллектива – хора мальчиков и юношей «Ладья» МБУ ДО «ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова» г.о. Тольятти;

-Галина Валерьевна Разбаева — преподаватель по классу вокала МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ им. Г.В. Беляева»;

— Светлана Васильевна Сабина– старший методист МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ им.Д.Д. Шостаковича».

Выставочный раздел конференции будет представлен новейшими нотными изданиями, подготовленными сотрудниками отдела искусств СОУНБ. В рамках работы конференции пройдет презентация трех издательских проектов ГБУК АСТ: программы организационно-творческой, научно-методической, информационно-просветительской и аналитической деятельности Агентства в сфере художественного образования на 2020-2021 учебный год «Ключевые направления деятельности детских школ искусств Самарской области в контексте реализации стратегических задач развития системы художественного образования в Российской Федерации», OPUS 46; также участникам будет представлен издательский проект, содержащий материалы XXVII межрегионального конкурса профессионального мастерства в сфере художественного образования «Волжский проспект» «Цифровой XXI век: новые платформы развития художественного образования» и каталог творческих работ лауреатов XXV Всероссийского конкурса молодых дарований по изобразительному искусству «Жигулевская палитра».

В программу конференции также входит посещение выставки «Я Россией хочу гордиться!» по итогам XXV Всероссийского конкурса молодых дарований «Жигулевская палитра», передает пресс-служба минкульта СО.