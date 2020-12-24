Комплектовать штат по знакам зодиака вынуждены рекрутеры 4% компаний

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Рекрутерам 4% компаний приходится учитывать совместимость знаков зодиака при подборе персонала. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.



Вопрос: «Учитывается ли в вашей компании совместимость знаков зодиака при подборе персонала?» — вызвал справедливое негодование у подавляющего большинства рекрутеров (93%). «Средневековье!»; «Знаки зодиака не используем. Считаем данный подход не научным».



Все позиции, конечно, никто на астрологическую совместимость не проверяет. Но все же бывают в практике менеджеров по персоналу запросы подобрать специалистов определенных знаков зодиака на некоторые позиции — о них рассказали 4% опрошенных: «Зависит от прихоти руководителей»; «Финдир просил найти ему ассистента, весы по знаку зодиака»; «Руководитель отдела продаж на полном серьезе брал на работу только раков, продавали, и правда, неплохо».



Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 104

Время проведения: 12—22 декабря 2020 года

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов

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