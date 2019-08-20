Компании Самарской области разместили на платформе проекта «Профстажировки» 110 производственных задач для студентов
20 августа 2019 18:57
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Напомним, Самарская область первой среди других субъектов страны включилась в реализацию проекта, став пилотным регионом. Соответствующее соглашение о сотрудничестве Губернатор Дмитрий Азаров и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров подписали в июне текущего года.
Размещенные на специальном сайте проекта задания будут решать студенты – будущие инженеры, маркетологи, hr-специалисты, программисты, химики, физики и агрономы. Авторов лучших решений компании пригласят на стажировку или практику.
Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что в регионе ведется системная работа по развитию кадрового потенциала, созданию условий для реализации талантов и устремлений каждого гражданина.
«Пристальное внимание уделяем работе с молодежью – студентами вузов и средне-специальных учреждений. Поэтому не случайно наш регион стал пилотным для проекта «Профстажировки 2.0», – отметил Глава региона. – За короткий срок к проекту подключились более 30 ведущих предприятий Самарской области, учреждений социальной сферы, муниципальных предприятий, которые уже предложили более ста кейсов. Это достойный результат, который говорит о заинтересованности компаний в притоке молодых талантливых кадров. Убежден – проект будет востребован и среди студентов региона, которые хотят приобрести новые знания, компетенции и в итоге получить конкретные предложения о дальнейшем трудоустройстве».
На сегодняшний день к проекту «Профстажировки 2.0» присоединились 35 компаний-партнеров Самарской области. Уже сейчас студенты могут выбирать среди размещенных на платформе задач темы для дипломных и курсовых, а с сентября – приступить к их решению.
«Партнеры-работодатели региона предложили студентам решить не только производственные задачи, на платформе представлено множество кейсов социальной тематики, в том числе от городских больниц, библиотек и центров соцобслуживания. В одном из кейсов предлагается сформировать систему полноценного инфраструктурного пространства здорового образа жизни, физической культуры и спортивных достижений для всех возрастных групп, а другой посвящен проблеме эмоционального выгорания социальных работников», – отметил руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты России Илья Семин.
По запросам работодателей студенты региона будут разрабатывать сотни продуктов, услуг и сервисов. Например, измерительный комплекс для оценки баланса электроэнергии автомобиля для ПАО «АВТОВАЗ» и проект автоматизированной системы учета производственных отклонений для ПАО «Кузнецов». ПАО «КуйбышевАзот» ждет от будущих специалистов новые технологии селективного сбора отходов и их утилизации в специфике промышленного предприятия, а ПАО «АВТОВАЗ» ставит задачу обеспечить помехозащищенность автомобиля к удару молнии.
ООО «Домашняя ферма» предлагает будущим агрономам разработать технологические карты возделывания сельскохозяйственных культур в регионе, а ГБУ ДПО «Самара-АРИС» – нормативно-правовую документацию и бизнес-модель для организации сельскохозяйственного потребительского кооператива.
ЗАО «Производственная компания Автокомпонент г. Тольятти» предлагает студентам, занятым в IT-сфере, создать программное обеспечение по управлению изменениями на предприятии.
Самарская областная универсальная научная библиотека хочет привлечь студентов к разработке концепции проекта «Летний читальный зал в библиотеке».
Всего на сегодняшний день на платформе профстажировки.рф – 2048 кейса от 619 партнеров-работодателей. В их числе ПАО «Россети», ПАО «Ростелеком», ПАО «Аэрофлот», ООО «СИБУР Холдинг», ФГУП «Почта России», ГК «Росатом», ГК «ВЭБ.РФ», «Группа ГАЗ», Министерство строительства и ЖКХ России, передает пресс-служба облправительства.
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