Командующий ЦВО высоко оценил готовность самарской армии к переброске на дальние расстояния
27 мая 2019 18:24
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Генерал Александр Лапин проверил мобильные полевые пункты управления армии, мотострелковых бригад, дислоцированных в Самарской и Оренбургской областях, их защищенность, организацию управления подразделениями посредством защищенных каналов связи. Особое внимание было уделено проверке перевода вооружения и военной техники к весенне-летнему режиму эксплуатации.
«В целом, соединения и части 2–й армии подтвердили готовность к своевременным выдвижению и переброске подразделений со штатной техникой в любой назначенный район выполнения учебно-боевых задач», - заявил по итогам проверки командующий, передает пресс-служба ЦВО.
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