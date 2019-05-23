Командующий ЦВО проинспектировал единственную в России миротворческую мотострелковую бригаду под Самарой

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Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин в ходе рабочей поездки в Самарскую область проверил состояние учебно-материальной базы, готовность личного состава, вооружения и военной техники единственной в России миротворческой мотострелковой бригады (входит в состав 2-й общевойсковой армии) к новому учебному году и стратегическим командно-штабным учениям «Центр-2019».Командующий заслушал доклад об укомплектованности соединения, обеспеченности вооружением, военной техникой и запасами материальных средств, посетил места несения боевого дежурства и парк боевых машин, места проживания и питания военнослужащих, выслушал пожелания солдат и сержантов.Особое внимание было уделено проверке организации управления подчиненными подразделениями, а также защищенности полевых командных пунктов от средств беспилотной авиации и диверсионно-разведывательных групп.***Командующий войсками ЦВО с 22 мая проводит двухдневную инспекцию 2-й общевойсковой армии, дислоцированной в регионах Поволжья. Он проверяет состав, состояние и положение воинских частей, готовность к учебному году, который стартует 1 июня, подготовку к СКШУ «Центр-2019».2-я Гвардейская общевойсковая армия - самое крупное воинское формирование в Приволжском федеральном округе. В её составе находятся ракетные, артиллерийские, зенитные и мотострелковые соединения, в том числе и ракетная бригада, оснащённая ОТРК «Искандер-М», и единственная в России миротворческая мотострелковая бригада, а также части инженерных войск, РХБ защиты, подразделения материально-технического обеспечения. Все они дислоцированы в Самарской, Пензенской, Оренбургской областях и Удмуртской Республике. Штаб армии находится в Самаре, передает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).Фото: пресс-служба ЦВО (Приволжское направление)