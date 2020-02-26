Командующему 2-й армии торжественно вручили погоны генерал-лейтенанта

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Торжественная церемония прошла в зале Военного совета 2-й армии с участием всего офицерского состава объединения. Вручить погоны и поздравить командующего накануне в Самару прибыл заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Алексей Лемякин. Он высоко охарактеризовал командарма перед офицерами управления, поздравил с присвоением очередного воинского звания и пожелал не останавливаться на достигнутом.Колотовкин Андрей Владимирович родился 10 апреля 1972 года в городе Майкопе. Окончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище, Общевойсковую академию ВС РФ, Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Прошел путь от командира мотострелкового взвода на Северном Кавказе до командующего общевойсковым объединением Центрального военного округа.Награжден Орденом Александра Невского, двумя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги» и медалью «За отвагу», передает пресс-служба ЦВО.