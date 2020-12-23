Коллектив самарского метрополитена украшает станции к Новому году

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Грядущий Новый год большинство самарцев будут встречать дома в семейном кругу. Из-за пандемии совершать поездки в общественном транспорте рекомендуется только в случае крайней необходимости. Однако это не отменяет традиции праздничного оформления.

Так, в самарском метрополитене уже позаботились о новогоднем настроении пассажиров и персонала, работающего на станциях. Дирекцией муниципального предприятия объявлен конкурс на самое креативное убранство – лучшее художественное оформление вестибюлей и кассовых залов. На каждой станции сотрудники вдохновляются своими идеями. Авторские концепции реализуют коллективно. Отличительной особенностью является то, что почти все делают своими руками. Много таких изделий и на станции «Безымянка».

«Один придумал, предложил, другой подхватил, третий нарисовал, четвертый склеил или сшил – все, как в дружной семье! Самые активные у нас – билетные кассиры, дежурные по станции. При этом все занимаются декорированием с удовольствием. Например, одна из наших сотрудниц перед конкурсом целый год дома готовила разнообразные нарядные снежинки. У нее им посвящены альбомы, словно у модельера. В шутку мы ее называем главным производителем «снега». Есть и другие рукодельницы, которые изготовили снеговиков, бычков – символов наступающего года. Имеется в наших рядах и художник. Рисунки на стенах уже радуют пассажиров. Большая часть елочных игрушек – тоже авторская ручная работа», - рассказывает начальник станции «Безымянка» Людмила Михеева.

На соседней станции «Кировская» еще больше простора для фантазии. Большие витражные окна преображаются на глазах пассажиров. Здесь есть место и героям любимых советских мультфильмов, и персонажам, придуманным работниками станции. Творческие замыслы пока не полностью воплощены, но визуально концепция уже понятна: сильный символ 2021 года – бык прогоняет COVID.

«Посоветовались в коллективе и решили: пусть будет так. Люди сейчас мечтают о том, чтобы избавиться от пандемии, снять защитные средства. Это одна из самых актуальных тем. Пока же относительно масок у нас строго. Все соблюдают режим. Без маски пассажиры к турникетам не допускаются. Каждые два часа на станции дезинфицируют контактные поверхности. Чтобы в такое сложное время поднять людям настроение, мы стараемся украсить нашу территорию», - поясняет начальник станции «Кировская» Марина Свиридова.

Также на станции разместились инсталляции: пассажиров приветствуют Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик. Сотрудники нацелены на победу. В «копилке» «кировчан» уже есть несколько дипломов: с 2015-го они трижды занимали II место в ведомственном конкурсе художественного оформления и дважды – I место, в том числе, в прошлом году.

Все станции в ближайшее время преобразятся к празднику. И на каждой будет елка с множеством сверкающих гирлянд. Изменения в городской «подземке» пассажиры уже оценили.

«Такая стилистика напоминает о детстве, о самодельных игрушках, сделанных с душой, о подарках под елкой, хороводах вокруг нее. Конечно, это поднимает настроение. Мой внук тоже это подметил», - поделилась впечатлениями жительница Самары Альбина Ефремова.

Победителей конкурса, которых определят в канун Нового года, ждут не только дипломы, но и практичные призы.

«Мы создаем комиссию, которая объедет все станции, посмотрит, как та или иная концепция вписывается в интерьер метрополитена. И для станций, на которых сотрудники проявили самый креативный подход, на которых визуализация самая эффектная, мы приготовили в подарок термопоты, электрические чайники, микроволновые печи – то, чем люди пользуются ежедневно. Это сделает их быт на производстве более комфортным», - сообщил заместитель директора МП «Самарский метрополитен» Олег Яхин.

Подчеркнем, что не только предновогодними хлопотами заняты работники метро. В частности, запланировано проведение косметического ремонта на «Гагаринской» - и эти работы уже стартовали, чтобы станция обрела первозданный вид и выглядела достойно в год 60-летия первого полета человека в космос. Завершится ремонт ориентировочно к весне 2021 года, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации