Количество преступлений с использованием мобильной связи увеличилось в РФ на 100%

134

Более чем на 100% возросло в России с начала года количество преступлений с использованием мобильной связи. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Проблемой остается рост IT-преступлений. Их количество возросло на 76,7%, в том числе с использованием сети Интернет - на 90,2%, с использованием средств мобильной связи - на 100,5%", - сказала она.

Ранее сообщалось, что более половины зарегистрированных в Москве дистанционных преступлений совершены при помощи телефонов с территории стран ближнего зарубежья, где расположены кол-центры.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев