Кофеманы оказались в зоне риска осенью
23 октября 2019 13:55
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— Кофеин активно выводит воду из организма, а обезвоживание снижает иммунитет. Желательно заменить привычный кофе и крепкий чай на морсы и травяные чаи, больше пить чистой воды комнатной температуры, — посоветовал врач в беседе с агентством "Москва".
Вместо кофе и крепкого чая также можно пить свежие соки. Как отметил Тяжельников, чрезмерное употребление содержащих кофеин напитков в сезон простуд делает организм уязвимым для вирусов и бактерий. К снижению иммунитета также может привести недосыпание.
Главные советы врача: не переусердствовать с кофеином, включить в рацион овощи и фрукты, высыпаться и сделать прививку.
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