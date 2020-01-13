Ко Дню работника прокуратуры в Самаре открыли мемориальную доску Николаю Баженову

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В понедельник, 13 января, в Самаре прошли мероприятия, приуроченные ко Дню работника прокуратуры Российской Федерации. По этому случаю у здания областного надзорного ведомства на Чапаевской, 151 была открыта мемориальная доска в память о заслуженном юристе РСФСР Николае Александровиче Баженове. В торжественной церемонии приняли участие и.о. прокурора региона, ветераны и сотрудники прокуратуры.Николай Александрович служил в органах прокуратуры много лет. Получив инвалидность после Великой Отечественной войны, он вернулся в Горьковскую область, где назначался прокурором ряда районов, а затем заместителем прокурора области. С 1959 года он состоял в должностях: прокурора Чувашской АССР, первого заместителя прокурора Узбекской ССР, прокурора Приморского края, начальника отдела по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел в Прокуратуре РСФСР. С 8 мая 1969 по 1981 годы Николай Баженов работал прокурором Куйбышевской области, а потом стал первым заместителем Генерального прокурора СССР и проработал на этой должности почти 10 лет. Он принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, являлся обладателем множества госнаград. Именно при Николае Баженове было построено нынешнее здание прокуратуры Самарской области на улице Чапаевской, 151, которое стало одним из лучших в стране. В 1988 году он вышел на пенсию в чине государственного советника юстиции 1 класса. Николай Александрович ушел из жизни 8 июля 2002 года.Когда-то именно Николай Баженов принял на работу. Сегодня старший советник юстиции и ветеран надзорного ведомства вспоминает о бывшем начальнике с большой теплотой. «Для меня знаково, что мемориал открыт в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мы – сыны тех, кто пришел с войны, сыны победителей. Они нас выучили, – отметил Александр Иванов. – Я желаю, чтобы в этом году все жители России вспомнили своих ветеранов».После открытия мемориала в здании прокуратуры состоялось торжественное собрание, на котором подвели итоги работы надзорного ведомства за год. С приветственным словом к прокурорам обратился Губернатор Самарской области«Очень много в реализации тех задач, которые поставлены Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, зависит от конструктивного, четкого взаимодействия всех органов региональной власти, муниципальной власти с прокуратурой Самарской области, Российской Федерации. Хочу отметить, что это взаимодействие сегодня находится на самом высоком уровне», – отметил Глава региона.Борьба с преступностью и укрепление правопорядка остаются одними из приоритетных направлений деятельности прокуратуры. В 2019 году на 20,7% снизилось число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (с 420 до 333 к уровню 2018 года), разбоев – на 5,2% (с 154 до 146), грабежей – на 16,3% (с 1102 до 922). Число умышленных поджогов сократилось на 33,2% (с 208 до 139), фактов хулиганства – на 9,5% (с 21 до 19), преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, – на 10% (с 440 до 396).«Лучших сотрудников прокуратуры всегда отличали высочайший профессионализм, ответственность, верность служебному долгу и глубокая порядочность. Благодарю прокурорский корпус за честную, добросовестную работу, системную и последовательную защиту прав наших земляков, – отметил Губернатор Дмитрий Азаров. – Мы и впредь будем активно взаимодействовать с органами прокуратуры, оказывая вам всю необходимую поддержку. От всей души желаю сотрудникам и ветеранам ведомства, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе на благо Отечества».В этот день лучшие работники ведомства получили награды. За заслуги в службе была отмечена старший помощник прокурора Советского района Самары. В органах прокуратуры она уже более 16 лет. Еще в период учебы в Кубанском государственном университете ее вместе с группой привели на практику в прокуратуру, и она поняла, что хочет связать с этой профессией свою жизнь. В ее обязанности входит надзор за соблюдением бюджетного законодательства, соблюдением закона при заключении госконтрактов и т.д. Сейчас одно из приоритетных направлений ее работы – надзор за выполнением работ в рамках реализации национальных проектов.«В прошлом году при проведении проверок был установлен факт невыполнения ремонта дороги в Советском районе на улице Высокогорной. По требованию надзорного ведомства, дорога была отремонтирована», – рассказала Юлия Никитина.