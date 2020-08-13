Ко Дню бездомных животных стартовал проект "Уютный приют"

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15 августа мир отмечает День бездомных животных. Накануне Международного дня бездомных животных на портале Ecowiki.ru стартовал проект “Уютный приют”. Его цель - привлечь внимание к проблеме бездомных животных и нуждам временных приютов. Организаторы хотят вовлечь людей в дело помощи приютам в разных форматах.Смастерить коврики-подстилки из пришедшей в негодность одежды, починить клетки и вольеры, собрать средства на корм и лекарства за счет сданного на переработку вторсырья или стать организатором мероприятия в пользу приютов смогут участники нового марафона от Ecowiki.“Многие люди хотят помогать бездомным животным, но не у всех есть возможность взять кошку или собаку из приюта к себе домой. Проект “Уютный приют” дает возможность сделать сразу два добрых дела: помочь животным и внести вклад в решение проблемы мусора. В рамках марафона в разных регионах пройдут акции в пользу местных приютов. Мы приглашаем присоединиться к проекту всех, кого волнует проблема бездомных животных”, - говорит Оксана Акулова, координатор экологических проектов Движения ЭКА.Принять участие в марафоне можно в разных форматах: стать организатором акции в пользу приюта для животных или её участником, передав в пункт сбора необходимые приюту корм, лекарства или коврики-подстилки. Также можно принести на акцию вторсырье, которое организаторы отправят на переработку, а на вырученные средства приобретут то, в чем нуждаются приюты.Страница проекта - https://ecowiki.ru/cozyshelter. Здесь опубликована пошаговая инструкция по организации акции в пользу приюта. Она составлена опытными активистами и пригодится тем, кто хочет провести мероприятие в своем городе, но не знает с чего начать и как это сделать результативно. Те, кто не готов стать организатором акции, но хочет оказать посильную помощь приюту, смогут узнать, как это сделать, в разделе “Помочь приюту лично”.Проблема бездомных животных очень остро стоит в России. По данным зоозащитных организаций, в нашей стране на улицах живут от 14 до 20 миллионов собак и от 7 до 40 миллионов кошек. Часть из них попадает в приюты, которым очень нужна постоянная помощь волонтеров и финансовая поддержка неравнодушных людей.Инициатором проекта выступило Движение ЭКА при поддержке Международного благотворительного фонда помощи животным “Дарящие надежду”, Благотворительного фонда “Искусство в защиту животных” и Благотворительного проекта “Сырье в помощь животным”.